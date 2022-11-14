Представляем большое итоговое видео о результатах участия ГК «Москабельмет» в национальном проекте «Производительность труда». Интервью, комментарии, цифры и наглядные примеры — всё об итогах совместной работы кабельного предприятия и ФЦК в новом видеопроекте от Ruscable.ru.

Прошлой осенью был представлен большой фильм «Кабельный завод будущего». Автор еженедельного видеошоу RusCable Review от портала RusCable.Ru посмотрел изнутри на работу ГК «Москабельмет». А теперь, ровно год спустя, о столичном предприятии вышло новое видео, которое подробно рассказывает о результатах его участия в национальном проекте «Производительность труда».

В ходе проекта от Федерального центра компетенций на кабельном предприятии было выявлено и исправлено 138 скрытых проблем. Благодаря этому «Москабельмет» добился значительной экономии времени и ресурсов, а реальный экономический эффект от всех мероприятий, проведенных в рамках проекта, составил 46 миллионов рублей! О том, какое для этого было установлено дополнительное оборудование, какие новые процедуры введены и какие процессы усовершенствованы, подробно рассказывает фильм «Фактор производительности».

Это почти часовое видео переносит зрителя в атмосферу одного из ведущих кабельных предприятий страны, позволяет заглянуть в проектный офис «Завода Москабель» и узнать, как именно происходила работа по реализации проекта. «Фактор производительности» — это вся работа над проектом и ее результат — в конкретных цифрах и наглядных примерах.

«Фактор производительности» содержит интервью и ценные комментарии специалистов, принимавших непосредственное участие в реализации проекта. Это эксперт Федерального центра компетенций Евгений Скопцов, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов и руководство ГК «Москабельмет». Своим мнением и впечатлениями о проделанной работе поделились генеральный директор группы компаний Павел Моряков, генеральный директор «МосИТЛаб» Ян Анисов, руководитель департамента «Москабельмет» по информационным технологиям Екатерина Салобаева, а также специалисты «Завода Москабель». Ян Анисов, кроме всего прочего, рассказал об инструментах цифровизации, которые применяются на «Москабельмет», и показал, как работает одна из последних новинок на экструзионной линии EEL-40. Она основана на компьютерном зрении и позволяет контролировать уровень талькирования сердечников.

«Хочу отметить, что реализация нацпроекта дает компаниям не просто как-то себя показать и попиарить. Главное, что это дает возможность использовать лучшие практики, которые есть сегодня в России. Работа с ФЦК — это дополнительный стимул, который помогает повысить эффективность предприятия, — считает генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков, — Благодаря участию в проекте мы стали более плодотворно работать: получили много полезной информации, начали по-другому выстраивать определенные процессы и использовать новые методы. Мы очень ждали, когда же Москва присоединиться к этому проекту, и когда это случилось, нам удалось одними из первых воспользоваться этой возможностью — ведь мы хотели быть в первом дивизионе. Впрочем, мы всегда к этому стремимся и, кажется, это у нас отлично получается!»