Фактор производительности ГК "Москабельмет"
14 ноября 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, МФЭС-2022
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель-Оптика» на международном форуме ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ-2022 в период с 22 по 25 ноября 2022 г.
Место проведения: г. Москва, ВДНХ, павильон №57, Этаж 2, Стенд №В42.
Время работы выставки:
22 – 24 ноября: с 10:00 до 18:00
25 ноября: с 10:00 до 16:00
Пройдите электронную регистрацию по ссылке: ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
Будет продемонстрирована вся линейка продукции, а также новинки производства.
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