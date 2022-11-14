Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель-Оптика» на международном форуме ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ-2022 в период с 22 по 25 ноября 2022 г.

Место проведения: г. Москва, ВДНХ, павильон №57, Этаж 2, Стенд №В42.

Время работы выставки:

22 – 24 ноября: с 10:00 до 18:00

25 ноября: с 10:00 до 16:00

Пройдите электронную регистрацию по ссылке: ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Будет продемонстрирована вся линейка продукции, а также новинки производства.

