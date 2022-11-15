Казахстан подтвердил намерения участвовать в реализации проекта строительства трассы "Меридиан". Об этом журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По "Меридиану" мы делаем пока расчеты. Самое главное, что мы ждем пока информацию и сроки организации дороги "Меридиан" по территории Казахстана. Мой коллега из Казахстана подтвердил, что у них также в пятилетнем плане стоит расширение своей дороги с двух до четырех дорог, - сказал он.

Хуснуллин отметил, что если Казахстан действительно будет строить свою часть дороги, то, "соответственно, тоже свою часть от Оренбурга до Европы - Западный Китай М-12 расширим и, соответственно, следующий этап - это уже непосредственно "Меридиан". Но части трассы на территории РФ, которые войдут в "Меридиан", уже заложены в пятилетний план, добавил он.

Стоимости трассы пока нет

Также Казахстан подтвердил намерение расширить часть "Меридиана" на своей территории с двух до четырех полос, добавил Хуснуллин. На текущий момент идут расчеты по "Меридиану", точной стоимости проекта пока нет.

Ранее первый зампредседателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Коваль сообщал, что Русская холдинговая компания и China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (CC7, входит в корпорацию CNCEC) создали проектную компанию для реализации проекта трассы "Меридиан" и подачи заявки на концессионное соглашение.

Планировалось, что трасса "Меридиан" должна пройти по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Магистраль соединит Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию и Белоруссию, длина российского отрезка составит более 2 тыс. км. Дорога будет полностью платной.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума "Транспорт России".