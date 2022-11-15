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Кабельная арматура на объекте. Главная задача АЭК и где делают кабель для ржд?
15 ноября 2022, 14:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Источник: РИА Новости
Причиной возгорания на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске могли стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Административное здание на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске загорелось в понедельник днем, пожар разросся до 2800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 150 человек. Справиться с огнем удалось лишь ближе к полуночи. В настоящий момент продолжается проливка здания, пострадавших нет.
"По предварительной данным, возгорание произошло по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подольская городская прокуратура продолжает проверку и установление причин пожара.
Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда там выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
Фото: МЧС России
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