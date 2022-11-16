Донецкий и Торезский электротехнические заводы войдут в электротехнический кластер Чувашии до конца 2022 года, сообщает пресс-служба главы республики.

Соответствующая договорённость достигнута на расширенной встрече правительства ДНР с делегацией Чувашии, которая прибыла в Донецк.

"Одним из выработанных в ходе встречи решений стало включение в электротехнический кластер Чувашской Республики Донецкого и Торезкого электротехнических заводов ДНР, над которыми ранее Чувашия взяла шефство. Сделать это планируют до конца текущего года", - говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева, это даст предприятиям Донецкой народной республики широкие возможности вхождения в рынок России.

"Сейчас ведём работу с министерством угля и энергетики ДНР по определению того объема электротехнического оборудования, которое будет производиться непосредственно на данных предприятиях", - отметил министр.

Перспективность вхождения донецких предприятий в чувашский электротехнический кластер подтвердил первый заместитель председателя правительства ДНР Рустам Мингазов, отметивший, что это представляет возможность ежегодно претендовать на меры господдержки кластеров, действующие в России. Мингазов констатировал существенную помощь Чувашии в восстановлении донецких предприятий, которая организовала обучение донецких специалистов на базе одного из крупнейших электротехнических предприятий республики - Чебоксарского электроаппаратного завода.

"Два наших завода вывезли практически весь свой персонал в Чувашию, для того чтобы обучиться там на тех станках по заказам, которые поступают сюда", - отметил он.

Он также рассказал, что Чувашия обеспечивает донецкие заводы первыми заказами на недавно освоенное оборудование.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов / Стела на въезде в город Донецк. Архивное фото