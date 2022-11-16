Строительство железнодорожных объектов Мурманского транспортного узла на западном берегу Кольского залива возобновится в первой половине 2023 года. Об этом сообщил в среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис на стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов СМП в условиях санкционного давления", которая проходит в Мурманске.

"Сегодня в том проекте федерального бюджете, который рассматривается Государственной думой, деньги для того, чтобы достроить железную дорогу на западном берегу Кольского залива, предусмотрены. Мы рассчитываем, что уже в первом полугодии следующего года, с учетом того, что деньги будут, и проект переработан с учетом новых технологический условий, работа по достройке железнодорожного пути пойдет", - сказал Чибис.

Он добавил, что готовность земляных работ по проекту составляет 90%, общая готовность строительных работ оценивается в 56%.

Строительство порта "Лавна", якорного проекта МТУ, и железнодорожных подходов к нему началось в 2018 году. В 2020 году контракт на возведение ж/д ветки к порту через реку Тулому был разорван после падения цен на уголь, который должен был стать одним из основных грузов для перевалки мощностями порта. Часть инвесторов покинула проект, в результате чего была пересмотрена целесообразность дальнейшего строительства объектов.

В июне в правительстве России сообщали о том, что запуск рабочего движения по железной дороге в направлении угольного терминала "Лавна" запланирован на декабрь 2023 года, в эксплуатацию объект намерены ввести через год - в декабре 2024 года. Провозная способность подходов к Мурманску к этому времени составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн тонн в год - к угольному терминалу. В сентябре был опубликован проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в котором предусмотрены 3 млрд рублей на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Мурманского транспортного узла.

Проект предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна. Конечная цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба - центра по переработке грузов, который будет интегрирован в международный транспортный коридор Север - Юг.

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