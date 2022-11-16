Трамвайное депо имени Баумана будет реконструировано – Бочкарёв

​Трамвайное депо имени Баумана на северо-востоке столицы ждет реконструкция, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Комплекс зданий находится на ул. Сельскохозяйственная, вл. 9/2 в районе Ростокино.

«После реконструкции площадь трамвайного депо составит 34,1 тыс. кв. метров, а высота – до 60 метров», – сказал Андрей Бочкарёв.

Заммэра напомнил, что решение о реконструкции принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сегодняшний день площадь трамвайного депо имени Баумана составляет чуть более 16,4 тыс. кв. метров. Площадь рассматриваемой территории, где расположен объект, составляет около 7 га», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В прошлом году Москомархитектура согласовала дизайн-проект комплекса из восьми зданий трамвайного депо им. Баумана. У них будут общие стилистические решения и колористика индустриального дизайна. Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита.

Стилизованные «составы» выполнят из алюминиевых кассет. При этом архитектурный облик каждого корпуса будет гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением.

Дизайн-проект трамвайного депо им. Н. Э. Баумана. Рендеры Москомархитектуры