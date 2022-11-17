Государственная Дума в первом чтении одобрила изменения в закон «Об электроэнергетике», которые вводят понятия «атрибуты генерации» и «сертификаты происхождения электроэнергии».

Законопроект разработан в целях создания российской системы сертификации низкоуглеродных источников электроэнергии. С помощью системы потребители электроэнергии (в первую очередь энергоемкие предприятия) смогут подтверждать, что при производстве их продукции использовалась электрическая энергия, произведенная на ВИЭ и низкоуглеродных источниках.

«Закон создает дополнительные механизмы защиты интересов российских компаний, ориентированных на экспорт своей продукции. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона придают «зеленой» повестке большое значение, активно развивают свои системы сертификации электроэнергии. Для выхода на рынки этих стран нашим экспортерам будет помогать национальная система. Участие в системе для всех субъектов свободное, зависит только от их решения. Но мы наблюдаем большой запрос от многих участников рынка» , - отметила Анастасия Бондаренко.

Законопроектом закрепляется процедура квалификации объекта генерации, а также НП «Совет рынка» будет вести реестр атрибутов генерации и сертификатов, учитывать факты перехода прав на них и их погашения.

«Производитель электроэнергии сможет продавать эти сертификаты на свободном рынке. Тем самым создается дополнительный инструмент поддержки ВИЭ», - подчеркнула Анастасия Бондаренко.