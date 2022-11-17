Воронежский бизнесмен Евгений Хамин представил губернатору Воронежской области Александру Гусеву проект города-спутника "Солнечный", который на площади 150 га создается в прилегающем к Воронежу Рамонском районе. В городе-спутнике планируется создать почти 8 тыс. рабочих мест, сообщила в четверг пресс-служба правительства Воронежской области.

"Губернатор Александр Гусев обсудил реализацию многофункционального проекта города-спутника "Солнечный" Группы компаний Хамина, который планируется возвести в Яменском сельском поселении Рамонского района. В его создание вовлечены более 30 компаний регионального, федерального и международного уровней. Реализация проектов на территории развития города-спутника "Солнечный" позволит создать почти 8 тыс. новых рабочих мест. Планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 15 лет [с 2023 по 2037 годы] составит 16 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, Гусев назвал проект интересным и поручил уточнить его инвестиционные параметры, стоимость объектов инфраструктуры, определить оптимальные точки подключения линейных объектов. Как уточняется в сообщении, в "Солнечном" будут жить 29 тыс. человек, на его территории создали торгово-развлекательный центр "Сити-парк "Град", появятся туристско-рекреационный комплекс "Город-спутник Солнечный" и инновационно-образовательный комплекс "Технополис", ведется строительство жилого комплекса и планируется возведение еще двух.

"Для реализации проекта "Солнечного" необходимо строительство инженерной инфраструктуры - в части электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, транспортной инфраструктуры - строительство магистрали (в том числе для реализации проекта метробуса), дорог общего пользования. Планируется и строительство социальных объектов: две школы, каждая на 1,5 тыс. учащихся, два детских сада (на 300 и 600 человек), поликлиника на 860 посещений в смену с пунктом скорой помощи. В качестве мер господдержки рассматриваются инструменты инфраструктурных бюджетных кредитов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее представители ГК Хамина сообщали ТАСС, что основная масса объектов города-спутника "Солнечный" появится к 2025 году, это жилые, коммерческие, туристические, развлекательные объекты, а также парковые территории, парк скульптур, музей современного искусства. ГК Хамина ведет свою историю с 1993 года, в нее входят девелоперская, строительная, управляющая компании, несколько торговых центров, жилой массив и жилой комплекс, охранное предприятие, сеть предприятий общественного питания, сеть фитнес-клубов и другие предприятия.