В Томской области создадут производство новой микроэлектроники

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил разработать программу создания в регионе производства новой подотрасли микроэлектроники – современных рентгеновских детекторов, сообщила в среду обладминистрация.

Решение было принято в ходе круглого стола "Технологическое лидерство РФ: прорывные решения "Большого университета Томска" – микроэлектроника мультиспектральной квантовой радиографии". Чиновники и ученые обсудили развитие перспективных направлений микроэлектроники для решения актуальных проблем медицины, промышленности и научного приборостроения.

"Томские научные центры уже подготовили и провели образовательные программы. А сегодня готовы взять на себя более широкий круг задач, в том числе для решения вопросов импортозамещения и импортоопережения", - подчеркнул глава региона, отметив, что у томских ученых и производственников достаточно идей для того, чтобы самим задавать курс технологического развития.

Губернатор обратил внимание, что одно из таких направлений – создание детекторов синхротронного излучения. Его развитие имеет как техническое, так и экономическое значение: оно позволит создать в Томске наукоемкое высокотехнологичное производство, конкурентоспособное на глобальном рынке электронной компонентной базы. В перспективе проект может увеличить на 4% рост мирового рынка микроэлектроники, а также повысит уровень всей существующей рентгеновской медицинской аппаратуры до экспортного класса.

Власти пояснили, что на детекторы синхротронного ионизирующего излучения, производство которых планируется организовать в Томске, уже существует высокий спрос. В частности, разработка будет задействована для создания отечественной медицинской техники, систем безопасности и промышленного контроля, а также в федеральном научном проекте СКИФ, который строится под Новосибирском. Раньше такая микроэлектроника на основе разработок томских ученых выпускалась только за рубежом.

Владимир Мазур поручил разработать "дорожную карту" по созданию прототипов оборудования; внести предложение в топливную компанию "ТВЭЛ", входящую в госкорпорацию "Росатом" по организации промышленного производства на технологической площадке Сибирского химического комбината и других предприятий региона; создать новый технологический кластер с участием научных центров и промпредприятий области.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков / Владимир Мазур. Архивное фото