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Кабельная арматура на объекте. Главная задача АЭК и где делают кабель для ржд?
17 ноября 2022, 15:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, МОНГОЛИЯ
Отрасль: Транспорт
Источник: Минэкономразвития
В Москве состоялось 24-е заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Минэкономразвития России выполняет функции секретариата российской части комиссии.
С российской стороны переговоры возглавила заместитель председателя Правительства России, глава российской части комиссии Виктория Абрамченко. С монгольской стороны председательствовал вице-премьер – министр экономики и развития Монголии, глава монгольской части комиссии Чимэдийн Хурэлбаатар.
Тематика транспорта является традиционным вопросом двустороннего сотрудничества. Обсуждался ряд приоритетных проектов, в том числе, по модернизации и развитию центральной линии железной дороги экономического коридора «Россия – Монголия – Китай». До конца 2023 года профильные ведомства России, Монголии и КНР завершат разработку плана технико-экономического обоснования и приступят к практической реализации проекта, который включает в себя модернизацию совместного российско-монгольского предприятия АО «Улан-Баторская железная дорога».
Стороны продолжают работу над гармонизацией торгового оборота, который на 98% формируют поставки российской продукции в Монголию, а также стремятся выработать наиболее благоприятные таможенно-тарифные условия для оптимизации поставок товаров на рынки двух стран.
От Минэкономразвития России в заседании приняли участие заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев и директор Департамента развития двустороннего сотрудничества Павел Калмычек.
«На сегодняшний день мы отмечаем планомерное укрепление российско-монгольского взаимодействия в сферах торгово-экономического сотрудничества, в области энергетики, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства и промышленности», – резюмировал Павел Калмычек.
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