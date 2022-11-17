В Москве состоялось 24-е заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Минэкономразвития России выполняет функции секретариата российской части комиссии.

С российской стороны переговоры возглавила заместитель председателя Правительства России, глава российской части комиссии Виктория Абрамченко. С монгольской стороны председательствовал вице-премьер – министр экономики и развития Монголии, глава монгольской части комиссии Чимэдийн Хурэлбаатар.

Тематика транспорта является традиционным вопросом двустороннего сотрудничества. Обсуждался ряд приоритетных проектов, в том числе, по модернизации и развитию центральной линии железной дороги экономического коридора «Россия – Монголия – Китай». До конца 2023 года профильные ведомства России, Монголии и КНР завершат разработку плана технико-экономического обоснования и приступят к практической реализации проекта, который включает в себя модернизацию совместного российско-монгольского предприятия АО «Улан-Баторская железная дорога».

Стороны продолжают работу над гармонизацией торгового оборота, который на 98% формируют поставки российской продукции в Монголию, а также стремятся выработать наиболее благоприятные таможенно-тарифные условия для оптимизации поставок товаров на рынки двух стран.

От Минэкономразвития России в заседании приняли участие заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев и директор Департамента развития двустороннего сотрудничества Павел Калмычек.