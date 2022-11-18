Генерация и импортозамещение: не только турбины.
18 ноября 2022, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, Litgrid
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Системный оператор Литвы Litgrid сообщил о планах строительства временного соединения ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Литовская ЭС* и ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Советск.
Проект стоимостью более € 4 млн, реализацию которого будет осуществлять компания Kauno Bridges AB, необходим для обеспечения непрерывности процесса синхронизации прибалтийских энергосистем с энергосистемами Континентальной Европы и обеспечению условий для реконструкции распределительного устройства (РУ) ПС** 330 кВ Круонио ГАЭС. Согласно планам, работы по проекту должны быть завершены к концу июня 2023 г. Временное соединение будет использоваться до ввода в эксплуатацию ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Битенай.
По словам Генерального Директора Litgrid, РУ 330 кВ Круонио ГАЭС будет подключено к строящейся магистральной сети Западной Литвы, в состав которой войдут недавно построенные ВЛ Дарбенай – Битенай и Круонио ГАЭС – Битенай. По данной магистрали электроэнергия, поставляемая в Литву через подводное трансграничное соединение Harmony Link протяженностью 300 км между энергосистемами Польши и Литвы, а также выработанная планируемыми к строительству шельфовыми ВЭС, через ПС Дарбенай будет распределяться потребителям в центральной части страны.
Проект реконструкции РУ Круонио ГАЭС также имеет важное значение в контексте реализации проекта расширения Круонио ГАЭС. В ходе реконструкции РУ четвертый гидроагрегат (ГА) Круонио ГАЭС будет выделен на отдельное от первых трех ГА подключение, что повысит надежность и гибкость работы электростанции. ПС Круонио ГАЭС также будет готова к подключению запланированного к строительству пятого ГА, максимальная ожидаемая мощность которого составит 110 МВт.
Работы по сооружению ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Битенай будут проходить в несколько этапов: сначала одноцепная ВЛ 330 кВ Юрбаркас – Битенай будет заменена на двухцепную, а на втором этапе построена одноцепная ВЛ 330 кВ Юрбаркас – Битенай, которая будет присоединена к существующей ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Советск.
На текущий момент в Литве в рамках проекта синхронизации с энергосистемами континентальной Европы реализовано шесть проектов, в том числе
Подключение к электрической сети континентальной Европы и работа в синхронном режиме с энергосистемами Польши, Германии и других стран континентальной Европы должно быть реализовано не позднее 2025 г.
Официальный сайт Litgrid
* Lietuvos Elektrinė.
** Трансформаторная подстанция.
*** Кабельно-воздушная линия электропередачи.
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