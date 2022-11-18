Системный оператор Литвы Litgrid сообщил о планах строительства временного соединения ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Литовская ЭС* и ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Советск.

Проект стоимостью более € 4 млн, реализацию которого будет осуществлять компания Kauno Bridges AB, необходим для обеспечения непрерывности процесса синхронизации прибалтийских энергосистем с энергосистемами Континентальной Европы и обеспечению условий для реконструкции распределительного устройства (РУ) ПС** 330 кВ Круонио ГАЭС. Согласно планам, работы по проекту должны быть завершены к концу июня 2023 г. Временное соединение будет использоваться до ввода в эксплуатацию ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Битенай.

По словам Генерального Директора Litgrid, РУ 330 кВ Круонио ГАЭС будет подключено к строящейся магистральной сети Западной Литвы, в состав которой войдут недавно построенные ВЛ Дарбенай – Битенай и Круонио ГАЭС – Битенай. По данной магистрали электроэнергия, поставляемая в Литву через подводное трансграничное соединение Harmony Link протяженностью 300 км между энергосистемами Польши и Литвы, а также выработанная планируемыми к строительству шельфовыми ВЭС, через ПС Дарбенай будет распределяться потребителям в центральной части страны.

Проект реконструкции РУ Круонио ГАЭС также имеет важное значение в контексте реализации проекта расширения Круонио ГАЭС. В ходе реконструкции РУ четвертый гидроагрегат (ГА) Круонио ГАЭС будет выделен на отдельное от первых трех ГА подключение, что повысит надежность и гибкость работы электростанции. ПС Круонио ГАЭС также будет готова к подключению запланированного к строительству пятого ГА, максимальная ожидаемая мощность которого составит 110 МВт.

Работы по сооружению ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Битенай будут проходить в несколько этапов: сначала одноцепная ВЛ 330 кВ Юрбаркас – Битенай будет заменена на двухцепную, а на втором этапе построена одноцепная ВЛ 330 кВ Юрбаркас – Битенай, которая будет присоединена к существующей ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС – Советск.

На текущий момент в Литве в рамках проекта синхронизации с энергосистемами континентальной Европы реализовано шесть проектов, в том числе

расширение трансформаторной ПС 330 кВ Битенай,

строительство КВЛ*** 110 кВ Битенай – Пагегяй,

реконструкция ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Вильнюс,

увеличение пропускной способности трансграничного соединения LitPol,

оптимизация электросетевой инфраструктуры на северо-востоке страны.

Подключение к электрической сети континентальной Европы и работа в синхронном режиме с энергосистемами Польши, Германии и других стран континентальной Европы должно быть реализовано не позднее 2025 г.

Официальный сайт Litgrid

* Lietuvos Elektrinė.

** Трансформаторная подстанция.

*** Кабельно-воздушная линия электропередачи.