Дипломатический семинар молодых специалистов - это научно-образовательная программа и молодёжная площадка для открытого диалога по вопросам сотрудничества в сферах международных отношений, экономики, права, публичной дипломатии и истории.

В 2022 году мероприятие прошло в период с 14 по 16 ноября 2022 года в г. Нижний Новгород. Партнёры семинара — ННГУ им. Лобачевского и Российское историческое общество.

Участие в мероприятии, как правило, принимают студенты и аспиранты, журналисты-международники, молодые учёные и представители общественных организаций.

На семинар была приглашена Победитель Национальной премии «Молодой специалист года» 2022 года, представитель Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ - Ю.В. Жилкина.

Семинар объединил 46 участников из России, Белоруссии, Монголии, Македонии и Таджикистана.

В рамках проекта состоялись встречи с 23 ведущими экспертами и учёными в области международных отношений, глобальной безопасности и мировой экономики.

13 ноября 2022 года, состоялась интеллектуальное мероприятие «Своя игра», где участники продемонстрировали свои знания.

На протяжении всего мероприятия участники работали над созданием аналитических материалов.

Хорошо зарекомендовавший себя проект за период своего существования с 2012 года собрал аудиторию более чем 700 специалистов и экспертов из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья.