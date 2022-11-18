Концерн «Росэнергоатом» (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом») успешно завершил тестирование нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для продвинутой аналитики, который планируется запустить в промышленную эксплуатацию уже в 2023 году.

Программно-аппаратный комплекс является совместным решением ведущих российскими компаниями в области производства ИТ-оборудования (Delta Computers) и разработки высокопроизводительных продуктов для анализа данных (Форсайт). Проект был разработан по заданию Концерна «Росэнергоатом», который также выступил его референсным заказчиком. Новый комплекс, спроектированный на основе собственных разработок Delta Computers и «Форсайт», нацелен на решение одной из ключевых задач отечественной ИТ-отрасли – создание импортонезависимых решений для ускорения миграции на российское ПО. Продукт предназначен для комплексной замены западных систем бизнес аналитики (BI-систем), работающих на базе импортного аппаратного обеспечения.

«Программно-аппаратный комплекс, созданный силами специалистов наших компаний на базе отечественных продуктов, уникален, так как дает возможность заказчикам внедрять концепцию Business Intelligence (BI) в свою ИТ-инфраструктуру, – говорит Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers. – Новая разработка успешно прошла тестирование, она позволит заказчикам значительно повысить эффективность принятия решений, а использование российских продуктов делает возможным применение комплекса в рамках реализации программы импортозамещения. Подобные примеры совместной работы производителя оборудования и разработчика программного обеспечения создают благоприятные условия для создания конкурентоспособных продуктов, отвечающих потребностям российских заказчиков».

«Мы разработали высокопроизводительный продукт, который работает с разными типами данных и их источников, позволяя оперативно выполнять сложные расчеты. Высокую скорость обработки больших массивов данных обеспечивают производительные серверы компактного форм-фактора от Delta Computers и современные технологии, заложенные в продукт «Форсайт. Аналитическая платформа», – рассказывает Константин Шимановский, директор департамента управления продуктами компании «Форсайт». – При этом наша главная задача – не просто заменить западное аналитическое ПО, но помочь отечественным компаниям перейти на более высокий уровень работы с данными, предоставить заказчикам инструменты нового поколения, для решения масштабных задач продвинутой аналитики».

Новый продукт представляет собой комплекс из программного обеспечения «Форсайт. Аналитическая платформа» и аппаратной составляющей – серверов Delta Tioga Pass. Актуальность разработки объясняется интенсивным ростом объема анализируемых данных и, как следствие, интереса к BI-платформам.

«Программно-аппаратный комплекс от Delta Computers и «Форсайт» – это мощный инструмент для принятия управленческих решений. Сегодня, когда в России уделяется особое внимание импортозамещению и созданию отечественного программного обеспечения, мы с помощью нового комплекса планируем не только заместить импортные решения класса BI, но и выполнить задачу по импортозамещению аппаратной составляющей решения. При этом такое совместное решение позволяет прогнозировать его стоимость на всем его жизненном цикле», – комментирует Олег Шальнов – директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией АО «Концерн Росэнергоатом».



Delta Computers – российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО. Производственная площадка Delta Computers объединяет разработчиков серверного оборудования и специалистов по разработке микроконтроллерного программного обеспечения. Маркетинг и PR Delta Computers: +7 (495) 621-00-12. https://deltacomputers.ru

Компания «Форсайт» – вендор, разработчик российских продуктов для бизнес-аналитики: цифровой аналитической платформы, программных комплексов для управления данными, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Среди пользователей продуктов компании – организации корпоративного, государственного и банковского секторов. Подробнее – на странице https://www.fsight.ru/.

АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Подробнее – на официальном сайте https://www.rosenergoatom.ru/.