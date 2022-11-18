 
Контракты

Проблемный дом на северо-востоке Москвы будет достроен за 4,7 млрд

Проблемный дом на северо-востоке Москвы будет достроен за 4,7 млрд

18 ноября 2022, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Москве объявлен конкурс на продолжение строительства жилого дома с подземной автостоянкой по улице Милашенкова, 6 в Бутырском районе, сообщает RosTender.info.

Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» принимает заявки на участие до восьмого декабря, итоги будут подведены 21 декабря. С победителем заключат контракт на 4,7 млрд. Подрядчик займется проектно-изыскательскими и строительно-монтажными работами по сносу и строительству, а также разработает проект и введет объект в эксплуатацию. Ожидается, что дом будет готов весной 2026 года.

Возведение высотки началось в 2011 году, строительством занялось МЧС России. В 2018 году дом перешел во владение города.

 

Источник: Ростендер

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