В Москве объявлен конкурс на продолжение строительства жилого дома с подземной автостоянкой по улице Милашенкова, 6 в Бутырском районе, сообщает RosTender.info.

Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» принимает заявки на участие до восьмого декабря, итоги будут подведены 21 декабря. С победителем заключат контракт на 4,7 млрд. Подрядчик займется проектно-изыскательскими и строительно-монтажными работами по сносу и строительству, а также разработает проект и введет объект в эксплуатацию. Ожидается, что дом будет готов весной 2026 года.

Возведение высотки началось в 2011 году, строительством занялось МЧС России. В 2018 году дом перешел во владение города.