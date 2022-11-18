Министерством строительства и ЖКХ РФ утверждён План мероприятий (Дорожная карта), направленный на создание нормативной и институциональной базы необходимой для широкого внедрения технологий модульного строительства в России. Документ подписан главой Минстроя России - заместителем председателя президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Иреком Файзуллиным.

«Основные преимущества модульных технологий – это высокие скорость и качество строительства, низкие трудозатраты и позитивное влияние на рост технологического и промышленного потенциала отрасли. C учётом важной общей задачи по восстановлению жилья, инфраструктуры и социальных объектов в новых регионах России, мы должны в сжатые сроки создать всю необходимую базу для развития модульных технологий строительства», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Дорожной картой предусмотрены мероприятия по разработке и внесению изменений в стандарты и своды правил, связанные с применением модульных конструкций и методами их испытаний, а также по подготовке и утверждению нового ГОСТ Р «Модульные здания и конструкции. Классификация». Кроме технических документов, планируется актуализировать и нормативные правовые акты для снятия имеющихся ограничений при выдаче технических свидетельств на модульные конструкции и упрощения прохождения строительной экспертизы при строительстве объектов из крупногабаритных модулей.

Для дополнительного ускорения и снижения издержек строительства планируется подготовить линейку типовых проектов и решений, которые будут использоваться при возведении зданий в модульном и объемно-модульном исполнении.

В целях эффективного исполнения и координации реализации указанного Плана мероприятий создана межведомственная рабочая группа по развитию технологий модульного строительства в Российской Федерации под председательством замминистра Сергея Музыченко, объединившая более 50 экспертов из числа представителей Минстроя России, Минобороны России, МВД России, МЧС России, Росстандарта, Минздрава России, Минспорта России, ФАУ «ФЦС», ФАУ «Главгосэкспертиза России», производителей модульных конструкций, застройщиков и научного сообщества. В повестке первого заседания коллегиального органа в ноябре были вопросы, связанные с выполнением ближайших задач по Дорожной карте.

Участниками заседания рабочей группы была отмечена важность создания единого понятийного аппарата и классификации модульных зданий и конструкций. Для этого Минстрой России совместно с Росстандартом до конца 2023 года разработает и утвердит ГОСТ Р «Модульные здания и конструкции. Классификация».

Директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин выступил с докладом о поступивших предложениях по внесению изменений и дополнений в документы по стандартизации.

«Специалистами ФАУ «ФЦС» и Минстроя России проанализированы и систематизированы поступившие предложения по разработке стандартов на различные виды модульных изделий и методы их испытаний. Сводный реестр, содержащий свыше 50 различных предложений, направлен участникам рабочей группы для формирования консолидированной позиции по его реализации», - пояснил Андрей Копытин.

Также по итогам заседания рабочей группы Сергей Музыченко предложил направить в Минстрой России обоснованные позиции не только по реестру предложений, но и по совершенствованию механизмов сертификации и оценки соответствия модульных изделий и конструкций.