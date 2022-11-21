XII Международный форум «Атомэкспо», открывшийся 21 ноября 2022 года в Сочи, в этом году проходит под девизом «Атомная весна»: создавая устойчивое будущее». Это не случайно: как известно, весна символизирует возрождение и обновление жизни, с весной связаны надежды на будущее. Сейчас в мире разворачивается серьезный энергетический кризис, связанный с кратным ростом цен на ископаемые энергоносители, нестабильностью поставок, разрушением логистических и технологических цепочек. В этих условиях атомная энергетика может не только решить текущие проблемы, с которыми сталкиваются экономики большинства стран мира, но и стать драйвером развития на десятилетия вперед.

Об этом говорилось на прошедшей в рамках форума пленарной сессии, в которой приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, генеральный директор бразильской корпорации ENBPar Ней Занелла дос Сантос, министр энергетики республики Беларусь Виктор Каранкевич, заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турецкой республики Альпарслан Байрактар и министр науки и технологий Народной республики Бангладеш Яфеш Осман.

Алексей Лихачев рассказал о проектах Госкорпорации по развитию атомной генерации в стране и роли России в диверсификации энергетической корзины других стран. Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня Росатом «не разорвал ни одной коммерческой и научной связи с зарубежными партнерами».

За 15 лет с момента образования Росатом построил 11 энергоблоков внутри страны и за рубежом. Сейчас корпорация ведет строительство 23 блоков за рубежом в восьми странах, по 34 блокам уже есть соответствующие межправительственные договоренности.

Как отметил Алексей Лихачев, главной точкой роста в ближайшие 20–30 лет станут страны-новички «ядерного клуба», которые хотят сделать ставку на низкоуглеродные источники. Это Бангладеш, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Турция, Египет, Саудовская Аравия. Это и страны Африки, которые заключили с Росатомом первые соглашения и уже рассматривают очертания будущих проектов.

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, что страна выстраивает прагматичную и продуманную энергетическую стратегию, которая позволяет не только развивать промышленность и контролировать ценообразование в сфере энергоресурсов, но и снижать негативное воздействие на окружающую среду.

Генеральный директор ENBPar Ней Занелла дос Сантос отметил, что Бразилия – страна, где много солнца и ветра: в Бразилии примерно до 90% энергобаланса приходится на ГЭС. Кроме того, есть благоприятные условия для развития альтернативных источников энергии. «Но и атомная энергия - еще один ресурс, который позволит нам расширить горизонты», - подчеркнул Ней Занелла дос Сантос.

Он рассказал о перспективах широкого использования в отдаленных районах Бразилии модульных атомных реакторов малой мощности, и строительства на севере страны еще одной АЭС, подобной станции «Ангра». Ее первый и второй энергоблоки уже введены в эксплуатацию, третий планируется ввести в строй в 2027 году. В целом Бразилия намерена добавить 10 ГВт ядерных мощностей в течение следующих 30 лет.

Министр энергетики республики Беларусь Виктор Каранкевич в своем выступлении сказал, что «наша страна уже обладает современной АЭС, которая работает на благо народа, и с момента ввода в эксплуатацию выработала 9,6 млрд. кВт/ч». В скором времени должен быть запущен второй блок Белорусской АЭС, что, по словам Виктора Каранкевича, внесет существенный вклад в экологическую ситуацию за счет сокращения выбросов СО2. «Дальнейшее взаимодействие с Росатомом будет расширяться в таких направлениях, как научно-техническое сопровождение эксплуатации АЭС, обращение с ОЯТ, подготовка кадров для атомной энергетики», - сообщил Виктор Каранкевич.

Участники пленарного заседания сошлись во мнении, что «атомный ренессанс» становится очевидной реальностью. Об этом свидетельствуют и факты. Так, в октябре этого года федеральный кабинет министров Германии законодательно утвердил предложение канцлера Олафа Шольца о продлении работы трех последних реакторов до середины апреля 2023 года. В Японии, где развитие атомной энергетики остановилось после Фукусимы, снова идет к перезагрузке своей атомной энергетической системы задумались о строительстве атомных энергоблоков. Южная Корея отказывается от решения прошлого руководства страны по закрытию АЭС. Франция и Великобритания намерены увеличить долю атомной генерации в своем энергобалансе: на 22 и 24 ГВт соответственно. США продлевают срок работы своих АЭС.

В заключении мероприятия глава Росатома озвучил прогноз о том, по каким направлениям будет развиваться глобальная атомная энергетика. «В ближайшие 10-15 лет наряду с тиражированием энергоблоков поколения 3+ будет развиваться малая атомная генерация. Потом, до середины 2050-х годов, будет решаться вопрос перехода к двухкомпонентной атомной энергетике - одновременной эксплуатации тепловых и быстрых реакторов с замкнутым ядерным топливным циклом. Если говорить про долгосрочную перспективу, 50 и более лет, то мы рассчитываем на технологии термоядерного синтеза. Я уверен, что человечество получит уникальный источник энергии, «рукотворное солнце», которое будет способствовать устойчивому экономическому развитию и повышению качества жизни миллионов людей», - сказал Алексей Лихачев.