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Неисправность электронагревательного прибора привела к пожару на складе цветов в Москве

Неисправность электронагревательного прибора привела к пожару на складе цветов в Москве

21 ноября 2022, 09:24
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Источник: ТАСС

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Неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети стали причиной пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы, где погибли четыре человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

"По предварительной версии, неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети", - сказал собеседник агентства, комментируя причины ЧП.

Информация о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади поступила в 15:13 мск. Пожарные эвакуировали из здания семь человек. В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. 

Жертвами пожара стали четыре человека, их тела обнаружены при разборе завалов. 

Фото: ГУ МЧС России

Источник: ТАСС

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