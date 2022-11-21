Неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети стали причиной пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы, где погибли четыре человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

"По предварительной версии, неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети", - сказал собеседник агентства, комментируя причины ЧП.

Информация о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади поступила в 15:13 мск. Пожарные эвакуировали из здания семь человек. В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами.

Жертвами пожара стали четыре человека, их тела обнаружены при разборе завалов.

Фото: ГУ МЧС России