В 2023 году стартуют работы по строительству на восточных склонах Полярного Урала в Ямало-Ненецком автономном округе автономной арктической станции «Снежинка». Головной организацией проекта выступает Московский физико-технический институт (МФТИ), проектирование велось за счет средств округа. Станция станет полигоном новых экологически чистых технологий для работы в арктических регионах. Что из себя представляет «Снежинка»?

Это полностью автономная и рассчитанная на круглогодичную эксплуатацию исследовательская станция, где не будет использоваться дизельное топливо, а в качестве источников энергии внедрят водородные и литий-ионные топливные модули, термоаккумуляторы, ветряные и солнечные источники, а также передовые разработки силовой электроники и автоматизированных систем управления (АСУ) с технологиями искусственного интеллекта.

Площадь комплекса составит около 4500 квадратных метров, будут созданы условия для работы и жизни 80 человек. Станция будет модульной и при необходимости новые модули можно будет достраивать рядом с уже существующими. Кроме отработки новых технологий в энергетике для Арктики на «Снежинке» будут проводится различные исследования, в том числе прикладные – по изучению особенностей климата региона и внедрения в изолированных северных поселениях новых технологических решений.

По состоянию на ноябрь 2022 года завершается подготовка к началу строительства. Прошли испытания оборудования и геофизические исследования на месте работы будущей станции, с помощью подводного дрона обследовано дно озера, прилегающего к площадке. Проверку прошли экспериментальные образцы электроснегоходов, литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства для легкого внедорожного электротранспорта.