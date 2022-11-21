ООО «Русатом МеталлТех» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заключили соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию производства металлического кальция при поддержке участников российского рынка в лице крупнейших металлургических предприятий страны.



Документ подписали исполняющий обязанности директора Департамента Металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владислав Демидов и генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов в ходе XII Международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи.



Участниками рынка и крупнейшими потребителями металлического кальция являются ведущие металлургические компании страны ПАО «Северсталь», ПАО «ММК», ООО «ЕВРАЗ», ПАО «ТМК», АО «ОМК», ООО «УК Мечел-сталь», ООО «Новосталь-М», ООО УК «Металлоинвест», ООО УК «Уральская сталь», ООО УК «ПМХ», АО «Уралредмет», АО «МЗ «Электросталь», АО «Русполимет». Таким образом, национальные предприятия черной и цветной металлургии поддержали инициативу ООО «Русатом МеталлТех» по созданию нового производства металлического кальция в России, также подтвердили потребность отрасли в реализации данного проекта и свою заинтересованность.



Целью проекта является создание в России современного высокотехнологичного производства металлического кальция и продукции на его основе на базе технологии электролиза с использованием электроэнергии одной из российских АЭС.

«В долгосрочной перспективе новое кальциевое производство позволит черной и цветной металлургии России обеспечить стратегическую безопасность металлургических производств непрерывного цикла в обеспечении кальциевой продукцией, необходимой для технологических производственных процессов, а также решить поставленные задачи в рамках Стратегии развития цветной металлургии России до 2030 года. Проект будет реализован при участии отраслевых предприятий и научно-исследовательских институтов Росатома. Планируемая проектная мощность будущего производства составит более 7000 тонн по металлическому кальцию в год», – отметил генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

ООО «Русатом МеталлТех» (дивизиональный интегратор по направлению «Металлургия» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).



Топливная компания активно развивает новые бизнесы неядерной продукции. Один из основных неядерных бизнесов – «Металлургия», в задачи которого входят: расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств.

В контуре управления ООО «Русатом МеталлТех» – Отраслевой центр металлургии, созданный на базе Чепецкого механического завода в Глазове (АО ЧМЗ) – современный комплекс полного цикла от гидрометаллургии до прокатного производства, выпускающий широкую номенклатуру продукции из тугоплавких и легких металлов, сплавов на их основе, в том числе в виде проката с высокой точностью геометрических параметров и качеством поверхности.

Интегратор также консолидирует компетенции в области металлургии таких предприятий Топливного дивизиона как АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех», АО «ВНИИНМ».

Основная продуктовая линейка, развитием и продвижением которой занимается интегратор, – титановая продукция (прутки, трубы, проволока, применяемые для производства изделий более высокого передела в судостроительной, авиакосмической и медицинской отраслях), кальций металлический, кальциевая инжекционная проволока и легирующие элементы, цирконий, ниобий, тантал, гафний, вольфрам, ванадий, постоянные редкоземельные магниты системы неодим-железо-бор для нужд ветроэнергетики, керамика и изделия на основе соединений циркония, а также проводниковая продукция (производство высокопрочных проводов медь-ниобий для высокоскоростных магистралей).

Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.