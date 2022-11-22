22 ноября 2022 года на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи прошел круглый стол на тему: «Плавучие АЭС: мобильные атомные решения для энергосистем будущего».

В дискуссии приняли участие: генеральный директор АО «Атомэнергомаш» (машиностроительного дивизиона Росатома) Андрей Никипелов, союзный министр (министерство науки и технологий) Мьянмы Мьо Тейн Чжо, президент Philippine Archipelago International Trading Corporation Оливия Лимп-Ав, заместитель генерального директора China Nuclear Power Co Чен Цзиньсин, исполнительный директор Sandock Austral Energy (ЮАР) Роб Шонгви, старший научный сотрудник Центра атомной энергии Вьетнама (Винатом) Нгуен Тхи Тхань Кви.

В своем докладе Андрей Никипелов рассказал о работе дивизиона над созданием плавучих энергоблоков и их роли в комплексном решении задач по энергоснабжению удаленных от магистральной энергетической инфраструктуры населенных пунктов и энергоемких производств. После ввода в промышленную эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов» в 2020 году интерес к плавучим атомным станциям российского дизайна значительно возрос. В 2021 году «Атомэнергомаш» заключил крупнейший за всю свою историю контракт - на поставку четырех плавучих энергоблоков для Баимского ГОКа на Чукотке с восемью реакторами РИТМ-200. Говоря о проекте по энергоснабжению Баимской рудной зоны, Андрей Никипелов подчеркнул, что «это первый в мире проект электрификации промышленного кластера с использованием плавучих атомных электростанций - совершенно беспрецедентное для Росатома и для мировой энергетики событие, в том числе в области применения «зеленой генерации. Кроме того, этот проект положил начало серийному выпуску атомных плавэнергоблоков - разной мощности и разных вариантов дизайна».

Ранее в этот же день в рамках пленарного заседания «Большие возможности малой мощности» состоялся запуск нового этапа изготовления первого плавучего энергоблока для Баимского ГОКа - подготовки к установке парогенераторов. В прямом эфире на заводе «ЗиО-Подольск» (входит в «Атомэнергомаш») был дан старт работам по антикоррозионной наплавке отверстий на корпусе реактора РИТМ-200 под установку кассет парогенератора.

В ходе дискуссии на «круглом столе» зарубежные спикеры подчеркнули, что в контексте турбулентности на мировом энергетическом рынке, решения, обеспечивающие доступ к энергии с прогнозируемой ценой и не загрязняющие окружающую среду, приобретает особую важность. В странах с развивающейся экономикой доступная энергия является залогом не только динамичного развития промышленности, но и является фактором роста благосостояния населения.

В настоящее время «Атомэнергомаш» ведет работу по созданию и производству целой серии плавучих энергоблоков. В рамках выставочной экспозиции Росатома на «АТОМЭКСПО-2022», в квартале Green Energy АЭМ представил технические характеристики плавэнергоблоков: там в интерактивном формате демонстрировались как уже работающая ПАТЭС и предназначенная для Баимского ГОКа ее модернизированная версия, так и новые продукты - плавэнергоблоки в тропическом и арктическом вариантах – на базе РИТМ-200 и РИТМ-400 (в 2 раза более мощная версия РИТМ-200).

Реакторные установки (РУ) серии РИТМ – разработка ОКБМ «Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома). Это принципиально новое решение, не имеющее аналогов в мире и существенно отличающееся от предыдущих поколений судовых реакторов. В серии РУ РИТМ применена интегральная компоновка с расположением парогенераторов внутри корпуса реактора, что делает эти установки в полтора раза легче и почти в два раза компактнее предшественников. Кроме того, будучи почти на 20% более мощными, чем предыдущее поколение судовых реакторов КЛТ-40, РУ РИТМ позволяют производить электроэнергию более эффективным с экономической точки зрения способом.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России.

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»