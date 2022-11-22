Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставит на строящуюся в Турции атомную электростанцию «Аккую» радиационно-стойкие системы видеонаблюдения. Оборудование позволит контролировать перегрузку ядерного топлива в реакторном отделении АЭС.

В рамках реализации контракта, заключенного с АО «Центральный проектно-технологический институт» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), НИИПТ «Растр» холдинга «Росэлектроника» разработает и поставит специальные телевизионные системы СТ-О-59Р для перегрузочных машин всех четырех энергоблоков АЭС.

Перегрузочные машины предназначены для перемещения тепловыделяющих сборок в активную зону реактора и замены отработавшего ядерного топлива на новое. Телевизионная аппаратура позволит обследовать поверхность твэлов, осматривать посадочные места под их установку в реакторе, контролировать извлечение и монтаж тепловыделяющих сборок, выполнять общий мониторинг работы перегрузочных машин.

Решение представляет собой замкнутую телевизионную систему, состоящую из приборов передающей и приемной сторон. В зоне радиационного воздействия размещается телевизионная камера, способная работать как в воздушной, так и в водной средах под сильным действием гамма-излучения до 10 кГр/час (106 рад/час). Камера устанавливается на устройстве наведения и подключается к блоку управления, размещенному в аппаратном помещении вне зоны радиационного воздействия. Посредством интерфейса оператор сможет управлять перемещением камеры, масштабировать и фокусировать изображение, а также регулировать встроенное освещение камеры.