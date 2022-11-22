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22 ноября 2022, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, АЭС АККУЮ
Отрасль: Электротехника
Источник: Росэлектроника
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставит на строящуюся в Турции атомную электростанцию «Аккую» радиационно-стойкие системы видеонаблюдения. Оборудование позволит контролировать перегрузку ядерного топлива в реакторном отделении АЭС.
В рамках реализации контракта, заключенного с АО «Центральный проектно-технологический институт» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), НИИПТ «Растр» холдинга «Росэлектроника» разработает и поставит специальные телевизионные системы СТ-О-59Р для перегрузочных машин всех четырех энергоблоков АЭС.
Перегрузочные машины предназначены для перемещения тепловыделяющих сборок в активную зону реактора и замены отработавшего ядерного топлива на новое. Телевизионная аппаратура позволит обследовать поверхность твэлов, осматривать посадочные места под их установку в реакторе, контролировать извлечение и монтаж тепловыделяющих сборок, выполнять общий мониторинг работы перегрузочных машин.
Решение представляет собой замкнутую телевизионную систему, состоящую из приборов передающей и приемной сторон. В зоне радиационного воздействия размещается телевизионная камера, способная работать как в воздушной, так и в водной средах под сильным действием гамма-излучения до 10 кГр/час (106 рад/час). Камера устанавливается на устройстве наведения и подключается к блоку управления, размещенному в аппаратном помещении вне зоны радиационного воздействия. Посредством интерфейса оператор сможет управлять перемещением камеры, масштабировать и фокусировать изображение, а также регулировать встроенное освещение камеры.
«НИИПТ «Растр» обладает уникальной экспертизой в области разработки и производства радиационно-стойкой аппаратуры видеонаблюдения. Конструктивное исполнение приборов позволяет проводить их дезактивацию и обеспечивает защиту от проникновения радиоактивной пыли внутрь оборудования. Телевизионные системы наблюдения, выпущенные институтом, применяются в радиационно-опасных зонах на Курской, Ленинградской и Тяньваньской АЭС. Оборудование для первого энергоблока АЭС «Аккую» мы планируем поставить уже в этом году, а для остальных блоков – до конца 2024 года», – рассказала исполнительный директор НИИПТ «Растр» Ольга Кротова.
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