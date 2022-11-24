Крупнейшая российская золотодобывающая компания "Полюс" разработает проект освоения месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в четверг.

Промышленное освоение месторождения, создание новых рабочих мест будет вестись "Полюсом" вместо компании "Кинросс Голд", которая ушла с российского рынка.

"По предварительным расчетам экспертов, запасы на Чульбаткане оцениваются более чем в 90 тонн золота. К подготовке проекта компания приступит после завершения изыскательных работ", - написал Дегтярев.

Он отметил, что параллельно компания планирует решить несколько общественно значимых вопросов - строительство детских садов, школ и сопутствующих объектов в селах района имени Полины Осипенко.

Хабаровский край обладает обширными залежами олова, меди и драгметаллов. По итогам 2021 года регион занял третье место в Дальневосточном федеральном округе и стал четвертым в России по добыче золота с результатом в 27 тонн.

"Полюс" - крупнейшая в России и третья золотодобывающая компания в мире. За прошлый год объем производства составил 86,5 тонн драгметалла: более 20% от всего объема добычи в России. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).