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Неделя в Красноярске: "Москабельмет" представляет продукцию в Сибири

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«Москабельмет» во второй раз участвует в Сибирском энергетическом форуме. Мероприятие, проходящее в Красноярске, стартовало вчера и продлится до 25 ноября.

XIII Сибирский энергетический форум — знаковая площадка для Сибирского региона и его энергетической отрасли. В рамках форума проводится выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», которая демонстрирует новейшие разработки и технологические достижения в области электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережени, а также автоматизации. Деловая программа форума включает в себя панельные дискуссии, круглые столы, дискуссионную площадку, на которых рассматриваются перспективные направления добычи и переработки топливноэнергетических ресурсов, стратегия функционирования и развития энергетики Сибири, эффективные инструменты энергосбережения и другие актуальные вопросы отрасли. Мероприятие проходит с 23 по 25 ноября, в МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов, 19).

  • «Москабельмет» участвует в экспозиции форума. На фирменном стенде представлены: холодостойкий кабель КРИОСИЛ;
  • силовые и гибридные кабели ТЭВОКС;
  • кабели ТЭВОКС с термостойкой изоляцией;
  • кабели с применением инновационного алюминиевого сплава 8хххх серии;
  • система идентификации MAGNETAG.

Также на стенде можно ознакомиться с продукцией компании-партнера «РИКА Групп» — отечественными муфтами The MyFTA. Они входят в совместное готовое решение — кабельную систему, которая включена в реестр ПАО «Россети».

«Москабельмет» уже принимал участие в этом форуме — ровно год назад. Первое в истории отечественное кабельное предприятие все активнее расширяет свою деятельность на регионы, территориально отдаленные от столицы. В Красноярске уже работает филиал «Завода Москабель», входящего в ГК «Москабельмет». Именно сотрудник этого филиала, региональный представитель по Восточной Сибири Анастасия Васильева, работает на стенде «Москабельмет» на Сибирском энергетическом форуме.

Чтобы получить интересующую вас информацию и ознакомиться с продукцией «Москабельмет», посетите стенд В304 в павильоне № 5. Связаться с Анастасией по рабочим вопросам также можно по телефону: +7 (963) 034-77-63 и e-mail: VasilyevaAI@ck.mkm.ru.

Источник: ГК "Москабельмет"

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