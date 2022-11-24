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Новый жилищный комплекс на 2 тыс. человек построят в Рязани

Новый жилищный комплекс на 2 тыс. человек построят в Рязани

24 ноября 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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Администрация Рязани утвердила проект планировки микрорайона Братиславский, в рамках которого будет построен новый жилищный комплекс, соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Как следует из документа, в границах улиц Славянский проспект, Голенчинской, Голенчинское шоссе и Баженова на трех земельных участках будут построены пять многоквартирных жилых домов высотой от 12 до 25 этажей.

В настоящее время один из домов представляет собой частично возведенный долгострой от ЗАО "Жилстрой", и достроить его панируется в первую очередь. Работы над другими четырьмя домами начнутся в 2023 году.

В новом жилищном комплексе по предварительным подсчетам смогу проживать 2 тыс. человек. Также в проекте предусмотрено строительство двух подземных парковок до 300 мест, детских и спортивных площадок. Будет высажена вишневая аллея и созданы две небольшие прогулочные зоны.

Фото: pexels.com

Источник: interfax-russia.ru

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