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Основной объем работ пришелся на недавно ставшую федеральной автодорогу А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок: к нормативам привели пять ее участков общей протяженностью 56 км и два мостовых сооружения.

С опережением графика завершены работы на объектах км 436 - км 468, км 513 - км 525 в Каргопольском и Плесецком районах. Специалисты уложили новое дорожное покрытие, укрепили обочины и расчистили полосы отвода. В общей сложности на объектах заменили 113 водопропускных труб, установили более 30 автопавильонов, 13 км барьерного ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики. Осенью в асфальтобетон перевели участок близ деревни Самодед (км 690 - км 692), а также отрезок км 572 - км 582, на котором уложили слои износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, завершены капремонт и ремонт мостов через Ваймугу (688-й км) и Кяму (684-й км).

Что касается других федеральных трасс области, то дорожники отремонтировали 11 км подъезда к Северодвинску (км 19 – км 30). Работы включали замену дорожного покрытия, укрепление обочин, восстановление водоотвода и обустройство участка средствами организации дорожного движения. А на участке км 755 - км 780 трассы М-8 «Холмогоры» в Вельском районе уложили слои износа.

Продолжаются работы по капремонту отрезка км 5 – км 15 автодороги М-8 «Холмогоры», подъезд к международному аэропорту «Архангельск» и Краснофлотского моста на 2-м км этой же автодороги. В настоящий момент участок км 5 - км 15, проходящий в административных границах Архангельска, готов на 50%. После окончания работ водители смогут пользоваться четырехполосной дорогой и тремя удобными кольцевыми развязками. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке установят шесть светофорных объектов, 15 км барьерного ограждения, обустроят 15 пешеходных переходов и 13 автобусных остановок. Этот 10-километровый отрезок будет освещен на всем протяжении, а общая длина тротуаров и пешеходных дорожек составит 14,5 км. Капремонт Краснофлотского моста через левую протоку реки Северная Двина начали в 2021 году, тогда же отремонтировали часть моста через правую протоку. На сегодняшний день ремонт моста выполнен на 62 процента, ведется замена системы оборудования вертикальной подъемной части пролетного строения. Для обеспечения безопасности на объекте вводятся ограничения дорожного движения, проезд осуществляется по двум полосам. Ввод указанных объектов в эксплуатацию намечен на следующий год.

Также в начале 2023-го планируется начать работы II этапа реконструкции участка км 0 – км 13 трассы М-8 «Холмогоры», подъезд к городу Северодвинску. Напомним, что в рамках I-го выполнена реконструкция моста через Исакогорку и перенос коммуникаций, теперь задача специалистов – расширение проезжей части.

***Протяженность сети федеральных дорог Архангельской области составляет 1215 км. По территории региона проходят такие федеральные дороги, как: М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (км 695 – км 1227), подъезд к городу Северодвинску (км 0 – км 35), подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (км 0 – км 23) А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок (км 312 – км 743) и А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово (км 410 – км 605).