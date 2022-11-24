Гигантский ветрогенератор с самой большой в мире удельной мощностью, предназначенный для морской ветроэнергетической станции, сошел с производственной линии на заводе в провинции Фуцзянь (Восточный Китай). Этот ветрогенератор мощностью 16 МВт оснащен 146-метровой ступицей, что сравнимо с высотой 50-этажного здания. Кроме этого, у него самый большой в мире диаметр крыльчатки - 252 метра, а также самый легкий вес в расчете на 1 МВт, сообщили в корпорации "Санься" (CTGC).

Ветрогенератор, разработанный совместно CTGC и научно-технологической компанией Xinjiang Goldwind Sci & Tech Co., Ltd., знаменует собой прорыв в производстве ветряных турбин высокого класса. При полной скорости ветра этот агрегат может вырабатывать 34,2 кВт/ч электроэнергии за один полный оборот рабочих лопастей.

Этот ветрогенератор, по оценкам, может вырабатывать более 66 миллионов кВт чистой электроэнергии в год, что может удовлетворить нужды в бытовом потреблении электроэнергии для 36 тысяч домохозяйств в течение одного года, а также позволит ежегодно сэкономить около 22 тысяч тонн условного топлива в угольном эквиваленте и сократить выбросы углекислого газа примерно на 54 тысячи тонн.

По словам председателя правления CTGC Лэй Миншаня, производство ветроэнергетического оборудования в Китае совершило скачкообразное развитие, что вывело страну в мировые лидеры в этой области.

Фото : Goldwind