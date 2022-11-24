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В Карачаево-Черкессии построят плодохранилище на 10 тыс. тонн

В Карачаево-Черкессии построят плодохранилище на 10 тыс. тонн

24 ноября 2022, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, КЧР
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство объекта в Прикубанском районе выдало Республиканское государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы в строительстве Карачаево-Черкесской Республики». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Работы проводятся в рамках инвестиционного проекта «Новый сад» Корпорации Развития Северного Кавказа. На участке в 30 м севернее 78 км автодороги Лермонтов – Черкесск создают современную инфраструктуру для выращивания сельскохозяйственной продукции. В том числе планируется закладка сада на площади 200 га и строительство мелиоративной и противоградовой систем, а также приобретение техники для обслуживания территории.*

Настоящим проектом предусмотрено строительство на участке плодохранилища, рассчитанного на размещение до 10 тыс. тонн продукции.

Застройщик объекта – ООО «Крестьянское фермерское хозяйство «Мичуринский». Генпроектировщики – ООО «ГИДРОИНЖЕНЕРИНГ» и ООО «АРК ПРОЕКТ».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: pexels.com

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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