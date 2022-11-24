Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, который возглавляет Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, утвердил изменения в «дорожные карты» «Квантовые коммуникации» и «Квантовые вычисления».

Поручение актуализировать ключевые показатели и «дорожные карты» реализации заключённых с госкорпорациями и госкомпаниями соглашений с учётом необходимости достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе дал Президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В рамках актуализации «дорожные карты» были наполнены новыми мероприятиями и продлены до 2030 года.

В «дорожную карту» «Квантовые вычисления» в том числе вошли мероприятия по формированию образовательной экосистемы в области квантовых вычислений.

«Для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений на федеральном уровне будет создан корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур “Росатома”. В проекте в дальнейшем будут участвовать ведущие вузы страны, где будут реализованы программы дополнительного образования, включающие наиболее эффективные решения по развитию квантовых вычислений и передовых практик», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В «дорожной карте» «Квантовые коммуникации» были увеличены целевые показатели, которых необходимо достичь до 2030 года. Так, протяжённость квантовых сетей к 2025 году должна составить 7 тыс. км, а к 2030-му – 15 тыс. км.

«Все мероприятия и результаты “дорожной карты” скорректированы исходя из поручений Президента. Они направлены на создание полного цикла разработки и производства компонентов, устройств и систем квантовых коммуникаций, а также на реализацию мер государственной поддержки развития высокотехнологичного направления», – добавил вице-премьер.

Напомним, развитие квантовых коммуникаций в России осуществляется в рамках соглашения о намерениях между Правительством и ОАО «РЖД», а развитие квантовых вычислений – в рамках соглашения о намерениях между Правительством и госкорпорацией «Росатом».