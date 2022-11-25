Акция на силовой кабель от АО "Марпосадкабель"

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25 ноября 2022, 11:25
Рубрика: Компании
Метки: АО МАРПОСАДКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: АО "Марпосадкабель"
Силовой кабель от АО "Марпосадкабель" со сроком изготовления от 14 дней.
ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ППГнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ВВБШв. Цены снижены, дополнительная скидка на объем.
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