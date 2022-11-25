В Республике Саха (Якутия) реализуются стратегически важные для страны проекты по добыче и переработке природных ресурсов. Это традиционные для региона отрасли, которые в условиях разворота на Восток и благодаря близости к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, получают дополнительные возможности для развития.

«По росту промышленности регион уверенно в десятке ведущих и за 9 месяцев - плюс 12,7% - это, конечно, выдающиеся темпы роста. Грамотность управленческой команды, выгодное географическое положение региона делают его более привлекательным для крупных компаний. Поэтому даже в условиях санкций здесь растут инвестиции (+ 5,7% за январь-октябрь)», - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

Регион активно занимается диверсификацией, развивая новые точки роста – IT-технологии, креативную экономику, туризм. Регион сегодня развивается сбалансировано. И это позволяет сохранять стабильность в текущих условиях. В этом году, согласно цифрам, ожидается рекорд по добыче угля, нефти, газа, золота и серебра.

"Позитивная экономическая динамика позволяет создавать условия для улучшения жизни людей и достижения национальных целей. В Якутии реализуют все меры, направленные на поддержание доходов населения, предложенные руководством страны. Республика лидирует на Дальнем Востоке по показателям рождаемости, здесь также самая высокая продолжительность жизни на Дальнем Востоке – 70 лет. На Дальнем Востоке только в Якутии по итогам прошлого года наблюдался естественный прирост населения. Увеличивается федеральное софинансирование государственных программ. В этом году объем финансирования составил 78 млрд рублей, в том числе на реализацию нацпроектов – 56,5 млрд, что в 1,4 раза выше уровня 2021 года. Всего за 4 года реализации нацпроектов направлено 173 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 132 млрд рублей", - отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

Как и вся страна, Якутия адаптируется к новой реальности. На это ориентированы и федеральные, и региональные ресурсы. Чтобы наращивать экспорт и импорт, в республике модернизируется и строится транспортно-логистическая инфраструктура. За последние 2 года на средства федерального центра в регионе построены 6 аэропортов.

«Это важный шаг для развития пассажиро- и грузоперевозок в регионе», - подчеркнул министр.

Регион сейчас работает над решением вопроса высокой стоимости энергоресурсов. Реализуется программа социальной газификации с Газпромом, запускаются альтернативные, более эффективные источники генерации энергии.

Все это позволяет снижать ее себестоимость и ограничивать рост тарифов для бизнеса и населения.