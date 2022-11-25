Город заключил договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Теплый Стан» с инвестором, определенным на аукционе. Реорганизацией территории займется ООО «Специализированный застройщик «Севтехнадзор» из Архангельска, входящий в группу компаний «Аквилон», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы видим интерес к программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий со стороны инвесторов и из других регионов. Чтобы провести реорганизацию столичных участков, они могут принять участие в городских торгах. В аукционе на право преобразования части бывшей промзоны Теплый Стан площадью 17 гектаров победила компания из Архангельска «Специализированный застройщик «Севтехнадзор», входящая в группу компаний «Аквилон», и Москва заключила с ней соответствующий договор. В рамках реорганизации на территории возведут общественные и производственные объекты. Вложения инвестора в проект оцениваются в 17 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – более чем в 1,5 миллиарда рублей. В результате в столице появится свыше 4,4 тысячи новых рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.

На данный момент территория бывшей промзоны «Теплый Стан» используется неэффективно: наибольшую ее часть занимают складские помещения, автосервисы и стоянки спецтехники. По условиям программы правообладатели недвижимости получат компенсацию в размере ее рыночной стоимости.

«Договор с ООО «Специализированный застройщик «Севтехнадзор» заключен на 10 лет. За это время инвестор должен возвести на участке научно-производственные объекты общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. Также там планируется разместить спортивные объекты, магазины, отделения банков и точки общественного питания», – прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В настоящее время девелопер занимается разработкой проекта планировки территории.

«Участие в программе комплексного развития территорий Правительства Москвы для нас возможность расширить и диверсифицировать девелоперский портфель в столице. У компании есть успешный опыт по преобразованию крупных территорий и помимо жилья есть значимые проекты в сегментах коммерческой недвижимости — от офисов и гостиниц до креативных кластеров. Общий объем коммерческой недвижимости в портфеле группы составляет 500 тысяч квадратных метров. Этот опыт поможет реализовать наш первый столичный проект комплексного развития территорий с высокой коммерческой составляющей. В настоящее время ведется проработка проекта, но мы уже можем сказать, что в рамках нового кластера появятся функциональные зоны с недвижимостью, которая может быть интересна разным типам бизнеса и позволит создать рабочие места в удаленном от центра районе», – отметил директор ГК «Аквилон» Дмитрий Рогатых.

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