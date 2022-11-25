 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Национальная премия "Колба" для женщин-ученых и специалистов

Национальная премия Колба для женщин-ученых и специалистов

25 ноября 2022, 17:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ, ФОРУМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Открыта регистрация на форум «Женщины в науке и технологиях – 2023».

С 2022 года при поддержке Фонда развития профессиональных инициатив «Женщины атомной отрасли» реализуется проект «Колба», в который входят два направления:

  • форум «Женщины в науке и технологиях» – единственный в России направленный на формирование научного комьюнити среди женской аудитории, обмен опытом и знаниями, формирование молодого поколения учёных;
  • премия «Колба» – единственная национальная премия на территории России для женщин-учёных и специалистов, признанная осветить выдающихся женщин из разных научных сфер и молодых специалистов.

Форум «Женщины в науке и технологиях» состоится в апреле 2023 года.

Регистрация на форум «Женщины в науке и технологиях-2023», подача заявки на премию «Колба» (форма).

Информация о Премии на сайте проекта: https://www.win-women-win.com/.

Источник: РНК СИГРЭ

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