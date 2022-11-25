Национальная премия "Колба" для женщин-ученых и специалистов

Открыта регистрация на форум «Женщины в науке и технологиях – 2023».

С 2022 года при поддержке Фонда развития профессиональных инициатив «Женщины атомной отрасли» реализуется проект «Колба», в который входят два направления:

форум «Женщины в науке и технологиях» – единственный в России направленный на формирование научного комьюнити среди женской аудитории, обмен опытом и знаниями, формирование молодого поколения учёных;

– единственный в России направленный на формирование научного комьюнити среди женской аудитории, обмен опытом и знаниями, формирование молодого поколения учёных; премия «Колба» – единственная национальная премия на территории России для женщин-учёных и специалистов, признанная осветить выдающихся женщин из разных научных сфер и молодых специалистов.

Форум «Женщины в науке и технологиях» состоится в апреле 2023 года.

Регистрация на форум «Женщины в науке и технологиях-2023», подача заявки на премию «Колба» (форма).

Информация о Премии на сайте проекта: https://www.win-women-win.com/.