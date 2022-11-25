Национальная премия "Колба" для женщин-ученых и специалистов

Это личный вклад каждого из нас
25 ноября 2022, 17:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ, ФОРУМ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Открыта регистрация на форум «Женщины в науке и технологиях – 2023».
С 2022 года при поддержке Фонда развития профессиональных инициатив «Женщины атомной отрасли» реализуется проект «Колба», в который входят два направления:
Форум «Женщины в науке и технологиях» состоится в апреле 2023 года.
Регистрация на форум «Женщины в науке и технологиях-2023», подача заявки на премию «Колба» (форма).
Информация о Премии на сайте проекта: https://www.win-women-win.com/.
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