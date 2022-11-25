Власти Ленинградской области предоставят резидентам особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Усть-Луга" налоговые льготы. Как сообщила в пятницу пресс-служба облправительства, региональный закон подписал губернатор Александр Дрозденко.

"Для резидентов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) устанавливаются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль. Таким образом, первые пять лет резиденту будет начисляться налог в размере 5%, с 6-го по 10-й годы - 11%, с 11-го года - 13,5%. На первые 10 лет резидент будет освобожден от уплаты налога на имущество организаций, начиная с 11-го года налог составит 2,2%", - говорится в сообщении.

ОЭЗ "Усть-Луга" создана решением правительства РФ по инициативе Ленинградской области. Деятельность ОЭЗ направлена на поддержку проекта создания комплекса переработки этансодержащего газа, добываемого на месторождениях "Газпрома", с планируемым годовым обеспечением переработки до 45 млрд куб. м сырьевого газа. Проект состоит из газоперерабатывающего завода, газохимического комплекса и объектов транспортной инфраструктуры в районе поселка Усть-Луга Кингисеппского района. Он будет реализовываться якорными резидентами созданной зоны. Инвестиции в создание проекта составят 2,2 трлн рублей за 3 года, будет создано более 5 600 постоянных рабочих мест.