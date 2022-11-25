УНКОМТЕХ представил универсальные самонесущие силовые кабели собственной марки в ходе Международного форума «Электрические сети-2022».

На конференции, организованной Ассоциацией «Электросетьизоляция», УНКОМТЕХ рассказал об Универсальном силовом кабеле многоразового использования. Его особенностью является возможность применения как резервного кабеля при строительстве сервисных линий аварийного электроснабжения, на обходных кабельных перемычках при реконструкции участка ЛЭП, временного электроснабжения строительных площадок, или крупных массовых мероприятий. Уникальность предложения заключается в том, что прокладка кабеля возможна при больших перепадах высот: по воздуху, горной породе, в земле, без опасности при монтаже без изоляторов и грозозащиты.

Участники конференции отметили удобство эксплуатации продукта: кабель можно использовать непосредственно с катушки, прокладывать по деревьям, вместо временных опор. Для упрощения монтажа кабель может поставляться с предустановленными муфтами.