 
  • Главная
  • Новости
  • Ruscable Плюс
  • Материал сверхвысокой прочности от компании Arkema в списке Top Products of 2022 по версии журнала Wire & Cable Technology International

Материал сверхвысокой прочности от компании Arkema в списке Top Products of 2022 по версии журнала Wire & Cable Technology International

27 января 2023, 18:00 436 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Компания Arkema Inc., г. Король Пруссии (King of Prussia), штат Пенсильвания, США, предлагает материал сверхвысокой прочности под названием Kepstan® PEKK, который относится к семейству полиарилэфиркетонов (PAEK). Успех материалов PEKK (полукристаллических термопластов с высокотемпературной стабильностью и высокой механической прочностью, молекулярная основа которых содержит попеременно кетоновые и эфирные группы) в авиационно-космической и оборонной отраслях распространился и на другие рынки, включая транспорт, химическую промышленность, военную область, нефтегазовую отрасль, полупроводниковую и электротехническую отрасли.

Материал Kepstan PEKK имеет соотношение кетон/эфир 2:1, что придаёт ему невероятно высокую прочность, оптимальный модуль упругости и превосходные термические свойства. Таким образом, материал PEKK может быть использован в областях с высокими требованиями к температуре непрерывного использования (до 260°C). Это определяет материалы PEKK как материалы “PEEK plus”, аналогичные термостойким полимерам PEK и PEKEKK, но при этом остающиеся более дешёвыми и обладающими более широкими возможностями переработки.

Вы видите часть этого материала

Зарегистрируйтесь или войдите
После этого вы сможете оформить подписку в личном кабинете и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Я уже подписчик
Месяц

2500 ₽

81 ₽ в день
Год

11 998 ₽

33 ₽ в день
Обсудить на форуме
Метки: Arkema, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Мериалы для КПП Кельная промышленность 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Выставка WIRE
Другие новости сюжета:
11.06.2021
Технические специалисты УНКОМТЕХ посетили международную выставку Wire Russia 2021
03.03.2022
Новые огнестойкие кабели от компании Radix Wire & Cable
24.05.2021
RusCable Insider #221 - Rosendahl на обложке. Интервью с Изяславом Пешковым. RusCableCLUB. Тест на тепловую деформацию и тренды в термоусаживаемых муфтах
09.12.2022
УНКОМТЕХ посетил Wire India 2022
03.06.2021
Умный нетворктинг – новая услуга для посетителей WIRE RUSSIA 2021
Другие новости рубрики Плюс
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+