Компания Arkema Inc., г. Король Пруссии (King of Prussia), штат Пенсильвания, США, предлагает материал сверхвысокой прочности под названием Kepstan® PEKK, который относится к семейству полиарилэфиркетонов (PAEK). Успех материалов PEKK (полукристаллических термопластов с высокотемпературной стабильностью и высокой механической прочностью, молекулярная основа которых содержит попеременно кетоновые и эфирные группы) в авиационно-космической и оборонной отраслях распространился и на другие рынки, включая транспорт, химическую промышленность, военную область, нефтегазовую отрасль, полупроводниковую и электротехническую отрасли.

Материал Kepstan PEKK имеет соотношение кетон/эфир 2:1, что придаёт ему невероятно высокую прочность, оптимальный модуль упругости и превосходные термические свойства. Таким образом, материал PEKK может быть использован в областях с высокими требованиями к температуре непрерывного использования (до 260°C). Это определяет материалы PEKK как материалы “PEEK plus”, аналогичные термостойким полимерам PEK и PEKEKK, но при этом остающиеся более дешёвыми и обладающими более широкими возможностями переработки.