27-29 сентября 2023 года в Москве в рамках Российской недели общественного транспорта и городской мобильности пройдет 5-я специализированная выставка «Транспортная Светотехника 2023».
Мероприятие организуется для специалистов, эксплуатирующих освещение вокзалов, автостанций, ТПУ, метро и тоннелей, а также автобусных, троллейбусных, трамвайных парков и электродепо. В экспозиции представлено освещение технических зон и территорий, тоннельное и аварийное освещение, освещение салонов транспортных средств, головное освещение, освещение для диспетчерских и офисных помещений, освещение станций, платформ, вестибюлей, переходов, системы управления освещением, умные опоры для транспортной инфраструктуры.
Выставка проходит при поддержке и экспертном участии специалистов отраслевых ассоциаций: АПСС, Международной Ассоциация «Метро», МАП ГЭТ, «Желдорразвитие», а также ведущих предприятий общественного транспорта нашей страны – ГУП «Московский метрополитен», СПБ ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», СПБ ГУП «Горэлектротранс», АО «Мострансавто», АО «ЦППК» и др.
В рамках деловой программы готовятся круглые столы «Дизайн светового пространства транспортной инфраструктуры: как создать комфортную среду и привлечь пассажиров?»,
«Современное освещение для транспортных парков, депо, ремонтных и технических зон». В ходе дискуссии будет проведён анализ состояния осветительных сетей пассажирской транспортной инфраструктуры, оценены перспективы внедрения систем управления освещением.
Выставки Российской недели общественного транспорта посещает 3000+ руководителей и специалистов предприятий городского транспортного комплекса, пригородных пассажирских компаний, проектных и научных организаций.
Посещение всех мероприятий бесплатное.
Контакты организаторов:
Тел: +7 (495) 287-4412, info@transport-light.ru
Подробная информация: http://www.transport-light.ru
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