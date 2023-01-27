Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев провел совещание, на котором обсудили вопросы реализации инвестиционных туристических проектов в Челябинской области и обеспечивающей инфраструктуры к ним.

Во встрече приняли участие представители корпорации Туризм.РФ, Правительства Челябинской области и Администраций муниципальных образований.

Планируется, что в 2023 году в Челябинской области на средства субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» начнутся работы по строительству обеспечивающей инфраструктуры в целях реализации двух инвестиционных проектов.

Так, действующий горнолыжный комплекс «Аджигардак» будет модернизирован и станет всесезонным. В несколько этапов там построят новые гостиницы, семейные апартаменты, трассы, кресельные подъемники.

На средства субсидии, предоставленной Минстроем России, уже в этом году начнется строительство обеспечивающей инфраструктуры: будут проведены газораспределительные сети, сети водоотведения, питьевое и техническое водоснабжение, а также построят понижающую трансформаторную подстанцию 35/10 и сети электроснабжения.

Замминистра Юрий Гордеев обратил внимание представителей региона на необходимость соблюдения сроков разработки проектной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры.

Напомним, что в 2023 году 11 регионов России получат субсидии Минстроя России на развитие автомобильных дорог, сетей теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что позволит создать новые точки притяжения и сделает туризм более доступным в части обеспечения высококлассными средствами размещения и туристическими услугами. На четырех территориях (в Адыгее, на Камчатке, Кузбассе, в Тверской области) уже ведутся работы, а еще семь регионов впервые получат средства на софинансирование инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров. Речь идет об объектах в Пермском крае, Приморском крае, Воронежской области, Иркутской, Пензенской, Челябинской, Ярославской областях.

Субсидии распределяются Министерством строительства и ЖКХ РФ и утверждаются Президиумом Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Список регионов для получения субсидий сформирован на основании отборов, проведенных Минстроем России в 2022 году. Поддержка предусматривает развитие обеспечивающей инфраструктуры к новым строящимся туристическим объектам, возводимым с участием акционерного общества «Корпорация Туризм.РФ». Обеспечивающая инфраструктура будет строиться параллельно с реализацией инвестиционных проектов, таким образом, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию туристического объекта, была готова вся необходимая для его обеспечения инженерная и транспортная инфраструктура.