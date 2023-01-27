«Норникель», архитектурное бюро Wowhaus и Агентство развития Норильска (АРН) провели первые социологические исследования в Тухарде для разработки мастер-плана нового поселка.

Тухард был основан в 1970-х гг. для строителей «Норильскгазпрома» и со временем стал стихийным местом жительства в первую очередь коренного народа Таймыра — ненцев. По новым нормативным требованиям вокруг предприятия устанавливается санитарно-защитная зона, в пределах которой постоянное проживание не допускается. Компания предложила построить для жителей новый поселок с современной инфраструктурой, в том числе для оленеводов-кочевников.

В 2021 г. «Норникель» впервые в Российской Арктике инициировал процедуру получения свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). Компания провела три раунда консультаций с жителями Тухарда. На третьем сходе в марте 2022 г. «Норникель» подписал соглашение о СПОС на программу переселения и развития поселка Тухард. От местных жителей соглашение подписал Совет представителей, избранный на втором сходе.

Соглашение предполагает существенные обязательства компании перед жителями. Оно предусматривает мониторинг и оценку реализации программы переселения, а также участие Совета представителей во всех этапах ее реализации. На третьем сходе жители проголосовали по вопросу выбора места строительства будущего Тухарда, а также зафиксировали свои пожелания относительно инфраструктуры нового поселения. Эти пожелания вошли в техзадание на разработку мастер-плана, создание которого координирует Агентство развития Норильска. Команда АРН уже имеет успешный опыт разработки концепции пространственного развития города Норильска.

«Создание мастер-плана территории — это большой коллективный труд. Мы прошли этот путь четыре года назад в Норильске. Эта работа потребовала объединения и плотного взаимодействия специалистов АРН и представителей профильных структур администрации Норильска, Заполярного филиала „Норникеля“, а также местных экспертов и, что очень важно, неравнодушных горожан. И сейчас именно жители Тухарда должны быть инициаторами и активными участниками процесса создания поселка, пространство которого должно соответствовать их потребностям и быть максимально комфортным для них. Местные жители принимают нас со всем гостеприимством и отзываются на наши предложения», — поделился директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Разработкой мастер-плана займется архитектурное бюро Wowhaus, у которого более 100 реализованных проектов по всей России и значительный опыт проектирования в местах с экстремальным климатом. Архитекторы провели масштабную предварительную аналитическую работу по изучению территории. В конце января 2023 года специалисты бюро осуществили ряд социологических исследований, включая фокус-группы и глубинные интервью с жителями поселка, чтобы собрать дополнительную информацию про особенности жизни в Тухарде, а также уточнить запросы и пожелания относительно проектируемого поселка.

«Перед строительством нового поселка нужно проанализировать полностью, как сейчас проживают наши местные жители и в проекте — как они будут жить. Условия проживания должны кардинально улучшиться за счет качества строений, инфраструктуры. Чтобы люди сами захотели переехать в новые дома», — прокомментировал глава Совета представителей Тухарда Игорь Ямкин.

Сейчас в поселке вместе с оленеводами проживает порядка 1000 человек. Работает малокомплектная школа, где учатся с первого по четвертый класс. Получать общее среднее образование дети уезжают в Дудинку. В поселке отсутствует управляющая компания.

Архитекторы в ходе подготовки мастер-плана должны учесть много факторов: состояние грунта на месте строительства, ветровую нагрузку, образование термокарстовых озер и другое. Согласно протоколу, при переселении в новые жилые помещения будут использоваться следующие нормативы общей площади предоставляемых жилых помещений:

для одиноко проживающих граждан — не менее 33 м 2 общей площади;

общей площади; для семьи из двух человек — не менее 42 м 2 общей площади;

общей площади; для семьи из трех и более человек — не менее 18 м2 метров общей площади для каждого члена семьи.

«Разрабатывая мастер-план нового Тухарда, мы понимаем, что часть жителей продолжает вести кочевой образ жизни, другие люди из этих же семей осели и заняты на современных видах работы в поселке. Но и те и другие придерживаются веками сложившегося образа жизни, который сформировался у них в этом суровом климате. Для нас это большой вызов — с одной стороны, запланировать инфраструктуру, комфортные условия, которыми могли бы пользоваться для жизни и работы люди: школы и сады для образования детей, медицинские учреждения, Дом культуры, где можно было бы собираться — решать вопросы и проводить досуг. А с другой — сохранить традиционный уклад для тех, кто работает и включен в современную сервисную модель с магазинами и услугами. Мы видим свою задачу в том, чтобы создать план поселка, типологию домов, школы, общинного центра, инфраструктуры, удовлетворяющие современным потребностям людей и одного и другого типа занятости и отвечающие традиционному укладу, который они хотят сохранить», — прокомментировал сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Итоговая презентация мастер-плана намечена на июнь 2023 г. Строительство нового поселка планируется завершить в 2026 г.