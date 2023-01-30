В Сочи намерены привлечь более 100 млрд рублей инвестиций

В Сочи намерены увеличить инвестиционный портфель на 20 проектов в 2023 году. Таким образом, курорт сможет привлечь в экономику порядка 100 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

"Проводится работа по привлечению инвесторов в новые направления инвестиционной деятельности. В 2023 году планируется увеличить инвестиционный портфель города на 20 проектов, что позволит привлечь в экономику курорта не менее 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Реализация проектов поможет также создать не менее 2 тыс. новых рабочих мест в городе.

По данным властей, на стадии подготовки находятся 15 инвестиционных проектов в отношении которых город намерен подписать протоколы в сфере инвестиций, 60% из них - в санаторно-курортной сфере и отрасли гостеприимства.

Всего в инвестпортфеле Сочи находятся 44 проекта с общим объемом инвестиций 404 млрд рублей. Часть из них представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне.