 

В Сочи намерены привлечь более 100 млрд рублей инвестиций

30 января 2023, 17:30 266 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

В Сочи намерены увеличить инвестиционный портфель на 20 проектов в 2023 году. Таким образом, курорт сможет привлечь в экономику порядка 100 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

"Проводится работа по привлечению инвесторов в новые направления инвестиционной деятельности. В 2023 году планируется увеличить инвестиционный портфель города на 20 проектов, что позволит привлечь в экономику курорта не менее 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Реализация проектов поможет также создать не менее 2 тыс. новых рабочих мест в городе.

По данным властей, на стадии подготовки находятся 15 инвестиционных проектов в отношении которых город намерен подписать протоколы в сфере инвестиций, 60% из них - в санаторно-курортной сфере и отрасли гостеприимства.

Всего в инвестпортфеле Сочи находятся 44 проекта с общим объемом инвестиций 404 млрд рублей. Часть из них представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

"Реализуем проекты не только по строительству новых объектов, но по реконструкции и модернизации наших исторических мест с сохранением знаменитой сочинской лечебно-оздоровительной базы. В этом году также представим проекты по созданию агропарков, развитию спортивной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба главу города Алексея Копайгородского

 
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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Сительство 

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