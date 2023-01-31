На встрече обсуждались вопросы комплексного социально-экономического развития региона, реализация мероприятий реформы обращения с отходами, а также запуск проектов в области недропользования.

Как сообщила Заместитель Председателя Правительства, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко, Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил Стратегию социально-экономического развития Сибири, поэтому от регионов требуется плотное взаимодействие с Минэкономразвития для подготовки плана её реализации.

В числе основных направлений развития для республики, по мнению вице-премьера, – глубокая переработка сырья.

«Важно синхронизировать задачи по добыче сырья и потребности промышленности и экономики в производстве стратегически важных товаров. В частности, в Тыве такой точкой развития может стать Тастыгское месторождение. Поэтому планируем провести соответствующий аукцион на разработку этого месторождения», – сообщила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер поручила региону совместно с Минпромторгом России проработать вопрос разработки отечественными компаниями Тастыгского месторождения, содержащего в том числе импортозависимые виды полезных ископаемых, с учётом потребности в них промышленности и возможностей российских перерабатывающих предприятий.

Также вице-премьер особое внимание уделила реализации проектов в сфере обращения с отходами. Виктория Абрамченко поручила ППК «РЭО» вместе с регионом отобрать инвесторов и наиболее эффективные меры поддержки для строительства флагманского комплексного объекта по сортировке и переработке отходов, который позволит полностью достичь показателей национального проекта «Экология».

В ходе встречи глава республики Владислав Ховалыг отметил итоги работы в 2022 году. В промышленности рост за год составил 34%. В 2022 году в Тыву привлечено 15,6 млрд рублей, из них 8,2 млрд – частные инвестиции. В республику зашли новые производители, в планах – создание производства невзрывчатых компонентов для горнодобывающих компаний и производства полного цикла вездеходов «Пластун».

Индивидуальная программа социально-экономического развития показывает себя как эффективный инструмент развития. Поэтому республика ставит вопрос продления такого формата поддержки Тывы и других регионов. Идёт проработка в Минэкономразвития России. Продолжается реализация масштабного комплексного плана энергоснабжения. По отдельным проектам в рамках плана идут изыскательские работы.

Благодаря поддержке Правительства России в республике активно совершенствуется социальная сфера. Сдано сразу 5 детсадов. Капитально отремонтировано 27 школ. Ведётся строительство 8 школ, ещё по 2 школам проведена процедура контрактации.

В Тыве завершена программа переселения из аварийного жилья (этап 2013–2018 гг.). Всего за 2022 год построено порядка 140 тыс. кв. м, включая 15 многоквартирных домов. Ввод жилья по сравнению с предыдущим годом вырос на 29%. Запущены новые масштабные проекты по жилищному строительству. Разработаны 7 проектов комплексной застройки территорий. Республика получила инфраструктурные бюджетные кредиты, которые направляются на создание инженерной инфраструктуры новых микрорайонов.

В республике продолжается реализация крупных транспортно-логистических проектов – это реконструкция пункта пропуска «Хандагайты – Боршоо», создание международного сектора в аэропорту Кызыла. Разработано ТЭО логистического центра «Хандагайты», формируется заявка в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны.