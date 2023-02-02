Постановлением Губернатора А. Ю. Воробьева № 423-ПГ от 20.12.2022 М. Л. Струпинский как член Правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей (региональное объединение предпринимателей) включен в состав Совета по развитию экспортного потенциала Московской области.

Цель создания нового коллегиального совещательного органа — развитие экспортного потенциала Московской области и обеспечение благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности субъектами предпринимательства в регионе. В частности, Совет займется вопросами совершенствования механизмов взаимодействия исполнительных и государственных органов с действующими или потенциальными экспортерами, правового регулирования экспортной деятельности, займется разработкой рекомендаций и предложений по мерам поддержки и рядом других.