 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • Президент ГК "ССТ" Михаил Струпинский включен в состав Совета по развитию экспортного потенциала Московской области при Губернаторе Московской области

Президент ГК "ССТ" Михаил Струпинский включен в состав Совета по развитию экспортного потенциала Московской области при Губернаторе Московской области

2 февраля 2023, 16:45 223 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК "Специальные системы и технологии"
Авторы и источники / Правообладателям

Постановлением Губернатора А. Ю. Воробьева № 423-ПГ от 20.12.2022 М. Л. Струпинский как член Правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей (региональное объединение предпринимателей) включен в состав Совета по развитию экспортного потенциала Московской области.

Цель создания нового коллегиального совещательного органа — развитие экспортного потенциала Московской области и обеспечение благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности субъектами предпринимательства в регионе. В частности, Совет займется вопросами совершенствования механизмов взаимодействия исполнительных и государственных органов с действующими или потенциальными экспортерами, правового регулирования экспортной деятельности, займется разработкой рекомендаций и предложений по мерам поддержки и рядом других.

Обсудить на форуме
Метки: ГК ССТ, МИХАИЛ СТРУПИНСКИЙ
Отрасль: Кельная промышленность 
SSTM
5.73

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно