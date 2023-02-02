Компания приглашает принять участие в вебинарах, организуемых специалистами TDM ELECTRIC по ассортиментным направлениям. Участникам представится возможность задать вопросы и получить квалифицированные ответы в режиме реального времени. Полученные знания будут иметь прикладной характер и пригодятся в работе проектировщиков, электромонтажников, специалистов в сфере строительства и ЖКХ.

В частности, 3 февраля состоится вебинар, на котором специалисты компании расскажут об особенностях освещения офисных зон и практических продуктовых решениях для комфортного использования рабочего пространства и увеличения производительности труда.

Освещение подъездов и подвалов жилых домов – тема, которая будет актуальна для сферы обслуживания и капитального ремонта ЖКХ. Современное осветительное оборудование, выпускаемое брендом TDM ELECTRIC, отличается низким расходом энергии, применяемые светильники в местах общего пользования многоквартирных домов производятся с антивандальной защитой. В ряду качественных характеристик данной продукции можно отметить освещение без мерцаний. Низкая нагрузка на сеть исключит вероятность короткого замыкания, а установленное световое оборудование не будет нуждаться в постоянном обслуживании.

В первой декаде февраля пройдут вебинары по монтажным изделиям. Ожидается обзор, где будут приведены конкурентные преимущества продукции TDM ELECTRIC в ассортименте соединительных клемм, блоков зажимов и т.п.

Специалисты расскажут о моделях устройств плавного пуска – это оборудование, применяемое в различных областях промышленности, где необходим контролируемый пуск и остановка двигателя.

Будут представлены новинки из ассортимента теплового и климатического оборудования TDM ELECTRIC, используемого на производстве и в быту.

Анонсы вебинаров компании TDM ELECTRIC представлены на официальном сайте в разделе обучение.

TDM ELECTRIC – комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 16 000 позиций, представляющих полный спектр отраслевой продукции. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности. Благодаря приобретению в 2019 году Рыбинского электромонтажного завода (РЭМЗ), TDM ЕLECTRIC стала торгово-производственной компанией полного цикла. Численность сотрудников 1050 человек. Более 500 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции. За 15 лет реализовано более 1 млрд товаров бренда TDM ELECTRIC.