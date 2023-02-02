В феврале стартовал конкурс на создание и развитие центров трансфера технологий, основная цель которых – вовлечение исследователей в решение технологических и бизнес-задач компаний и корпораций.

«Обеспечение технологического суверенитета – приоритетная задача, поставленная Президентом России. Благодаря нацпроекту “Наука и университеты” мы активно вовлекаем вузовские и научные коллективы в её решение. Центры трансфера технологий выявляют в университетах и научных организациях готовые для быстрого внедрения в экономику разработки, а также находят заказчиков и партнёров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ среди организаций реального сектора. В 2023 году на развитие таких центров будет направлено более 235 млн рублей, в 2024 году – 400 млн рублей», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Успешная деятельность центров трансфера технологий как инструмента обеспечения стабильного технологического суверенитета страны была отмечена комиссией Государственного совета по направлению «Наука».

«Инструменты центров трансфера технологий важны для выстраивания долгосрочного взаимодействия научных организаций и университетов с индустриальными предприятиями. Эти центры решают задачи поиска заказов и внедрения разработок вузов и научно-исследовательских институтов в реальный сектор экономики, формируют повестку прикладных исследований», – отметил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Для отобранных проектов далее специалисты центров готовят стратегии правовой защиты (например, патентование) и работают над сделками по лицензированию и коммерческим научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам.

На получение грантов могут претендовать вузы и научно-исследовательские институты. Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 18.00 (мск) 5 марта.

Условия отбора и правила предоставления субсидии опубликованы на сайте Минобрнауки в разделе «Гранты», а также на единой площадке предоставления мер финансовой государственной поддержки в составе государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», на которой обеспечивается проведение конкурса.

Механизм по развитию центров трансфера технологий запущен в 2021 году. По результатам конкурсного отбора были созданы 18 таких центров. В этом году в планах – поддержать не менее 17 центров.