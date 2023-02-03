Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) рассчитывают построить и реконструировать около 130 км сетей инженерных коммуникаций по разработанной в республике программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2023-2027 годы. Об этом написал в своем Telegram-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

"В рамках программы мы будем строить и реконструировать 17 объектов водоснабжения и 4 объекта теплоснабжения общей протяженностью 129,6 км сетей в 8 муниципальных районах республики", - написал глава региона.

Он отметил, что региональная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики на 2023-2027 годы разработана с целью модернизации инженерных коммуникаций, которые изношены и требуют ремонта или полной реконструкции. Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых услуг, составит почти 16 тыс. человек в 14 населенных пунктах региона. Темрезов обратил внимание, что программа поддержана зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

"В целом мы хорошо отработали задачи 2022 года по мероприятиям строительной отрасли. В прошлом году в Карачаево-Черкесии велись работы по 191 объекту. Наш регион продемонстрировал лучшие показатели по 16 программам строительства, реконструкции и капремонта объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры и занял четвертую строчку в рейтинге субъектов РФ", - добавил Темрезов.

Ранее глава региона сообщал, что к 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируется обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики.