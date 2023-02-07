Губернатор Александр Беглов на рабочей встрече с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко обсудил перспективное участие компании в развитии транспортной инфраструктуры Петербурга.

«Мы открыты к новым инвестиционным инициативам, активно содействуем их реализации. Ведь каждый инвестпроект обеспечивает город новыми рабочими местами, налоговыми поступлениями, и в целом улучшает качество жизни петербуржцев», - сказал глава города.

В частности, речь шла о проекте трамвайной линии Купчино - Шушары - Славянка, которая обеспечит транспортную доступность активно развивающихся районов на юге Петербурга.

Это один из крупнейших в России проектов, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства. Предполагаемый объем финансирования за счет инфраструктурных облигаций «Дом.РФ» - более 17 млрд рублей. Такой механизм предусматривает возможность льготного финансирования, в том числе проектов ГЧП и концессий, связанных с формированием комфортной городской среды.

«Для ДОМ.РФ Санкт‑Петербург - сильный партнер в реализации социально значимых проектов. Совместная работа над новой трамвайной линией это возможность развития транспортной инфраструктуры не только уже существующих, но и молодых районов. Это значимое городское событие повысит мобильность и упростит логистику многих тысяч петербуржцев. А льготное финансирование в рамках концессии - это отличный пример эффективного частно-государственного партнерства. ДОМ.РФ готов и дальше сотрудничать с городом для реализации социально значимых проектов», - отметил Виталий Мутко.

Линия скоростного трамвая протяженностью более 21 км пройдет от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка. Проект предполагает сооружение трех мостов, четырех путепроводов, трамвайного депо, остановочных павильонов, конечных остановочных пунктов, комфортных для пассажиров, приобретение 22 современных низкопольных трамваев.

В настоящее время концессионер проекта ООО «БалтНедвижСервис» продолжает подготовку территории для первого этапа трамвайной линии - от станции метро «Купчино» до поселка Шушары. Завершение строительства трамвайной линии запланировано на 2025 год.

Также в финансировании проекта предусматривается участие Газпромбанка и Евразийского банка развития.

Сегодня в Петербурге на разных стадиях находится 20 проектов государственно-частного партнерства на общую сумму порядка 600 млрд рублей и 23 стратегических инвестпроекта на общую сумму более 150 млрд рублей.

На ПМЭФ-2022 Александр Беглов и Виталий Мутко подписали соглашение о намерениях, касающееся запуска в городе масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов городской инфраструктуры.

Новая трамвайная линия не будет пересекать существующие крупные магистрали. Она поможет разгрузить дорожную сеть, не будет создавать пробок в часы пик. При этом стоимость проезда по ней будет такой же, как в обычном городском трамвае.

По расчетам в год ею будут пользоваться не менее 13 миллионов пассажиров. При этом время ожидания трамвая на конечных остановках составит около 5 минут, а продолжительность поездки от станции метро «Купчино» до Славянки сократится до 30-40 минут.

На строительстве новой трамвайной сети будут заняты более 1500 человек. Заказы получат смежные отрасли: производство стройматериалов, электроники, металлообработка, транспортное и энергетическое машиностроение, ИТ-компании, другие высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью.