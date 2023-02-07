7 февраля заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс,губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и помощник полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе Валерий Попов посетили с рабочим визитом филиал Системного оператора Иркутское РДУ.

На совещании с участием Председателя Правления Системного оператора Федора Опадчего обсуждены актуальные вопросы развития региональной энергосистемы для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Иркутской области.

Федор Опадчий рассказал об актуальных параметрах работы энергосистемы Иркутской области, особенностях текущего управления режимом и перспективных направлениях ее развития. Он отметил, что по итогам 2022 года рост потребления электроэнергии здесь составил 8,6%, что значительно превышает динамику потребления в ЕЭС России в целом, зафиксированную на уровне 1,5%. Одним из ключевых факторов роста энергопотребления в регионе стало массовое открытие центров майнинга криптовалют.

По словам Федора Опадчего, в результате бурного роста потребления существовавшие ранее профициты генерирующей мощности и пропускной способности сетей в Иркутской области оказались исчерпаны.

«Высокая динамика потребления электроэнергии в регионе требует принятия выверенных решений по развитию энергосистемы. Так, согласно разработанному Системным оператором проекту Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы, территория юго-восточной части ОЭС Сибири, в которую входит Иркутско-Черемховский и Тулуно-Зиминский энергорайоны Иркутской энергосистемы, а также южные части Республики Бурятия и Забайкальского края, отнесена к зоне технологически необходимой генерации. Это означает, что растущий спрос потребления в регионе целесообразно удовлетворить за счет сооружения новых генерирующих объектов. По нашим оценкам их мощность должна быть не менее 690 МВт. Вариант развития сетевой инфраструктуры без строительства генерации не является оптимальным», - заявил Федор Опадчий.

В настоящее время Схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2023–2028 годы прошла общественное обсуждение, готовится итоговый документ к утверждению в Минэнерго России.

Глава Системного оператора подчеркнул необходимость изменения нормативной базы федерального уровня в части подключения дата-центров и майнинговых ферм. По его словам, во избежание таких ситуаций, как в Иркутской области, необходимо нормативное регулирование деятельности этого нового типа потребителей, упорядочивание процесса майнинга и разработка механизмов, стимулирующих приход майнеров в регионы, обладающие достаточными резервами генерации и сетей.

Участники совещания обсудили реализацию проектов технологического присоединения к электрическим сетям, не вошедших в проект СиПР ЭЭС, отдельные аспекты взаимодействия с инвесторами, перспективы использования гидропотенциала и развития тепловой генерации, а также особенности тарифного регулирования.

Кроме того, в программу рабочей поездки по Иркутской области вошло посещение Байкальска. Федор Опадчий в составе делегации ознакомился с работой крупнейших энергообъектов и принял участие в совещании по вопросам развития энергетики этого города.