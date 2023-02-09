9 февраля в г. Уфе состоялось открытие центра управления сетями (ЦУС) ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система»). В торжественной церемонии ввода ЦУС в опытно-промышленную эксплуатацию приняли участие генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Сергей Гурин, первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Тимур Герасимов, генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор, директор по управлению режимами – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала Александр Филинков, директор Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ Олег Пустовалов, другие представители энергетических компаний и Системного оператора.

Начало работы ЦУС знаменует собой новый этап в реализации проекта оперативно-технологического управления в ООО «Башкирэнерго». Это, образно говоря, мозг электросетевого комплекса республиканской энергосистемы. Для гостей была проведена ознакомительная экскурсия, они смогли осмотреть диспетчерский зал с рабочими местами, специальный тренажерный зал, который является своеобразным ситуационным центром для обучения персонала, бытовые помещения диспетчеров. Гости отметили высокий организационный и технический уровень центра управления сетями, пожелали диспетчерам и всему коллективу предприятия безаварийной работы и надежного электроснабжения потребителей.

В рамках мероприятия состоялось награждение благодарственными письмами специалистов ООО «Башкирэнерго», которые внесли большой личный вклад в развитие энергетики региона.

На снимке: церемония ввода ЦУС в опытно-промышленную эксплуатацию.