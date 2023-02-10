Предприятие изготавливает трубы, которые используются в мировых нефтегазовых проектах.

Специалисты московского завода ERSO изготовили трансформатор ЭТЦНД-250000/35-УХЛ4, предназначенный для работы на Выксунском металлургическом заводе (город Выкса, Нижегородская область). В скором времени агрегат отправится на приемо-сдаточные испытания. После отгрузки сотрудники холдинга выполнят поставку и шефмонтаж изделия.

Выксунский металлургический завод — один из лидеров трубного и колесопрокатного производств в России, участник крупнейших российских и мировых нефтегазовых проектов. Предприятие было основано еще в 1757 году, оно является одним из старейших центров металлургии в РФ.