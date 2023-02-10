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Филиал ПАО "Россети" укрепил опору магистральной ЛЭП, обеспечивающей электроснабжение потребителей на юге Краснодарского края

10 февраля 2023, 16:45 327 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети ФСК ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: fsk-ees.ru

Фото: fsk-ees.ru

Завершен комплекс мероприятий по укреплению основания 45-метровой опоры линии электропередачи 220 кВ «Адлерская ТЭС – Псоу». Работы позволили повысить надежность электроснабжения 12,5 тыс. жителей федеральной территории «Сириус», а также образовательной, спортивной и туристической инфраструктуры, созданной на базе объектов олимпийского наследия.

Решение об укреплении опоры принято по результатам комплексного обследования энерготранзита, проведенного с применением современных методов неразрушающего контроля. Энергетики выполнили работы по водоотведению и построили подпорную стенку для защиты объекта от оползней.

Реконструируемая опора установлена в холмистой местности, где в период таяния снегов не исключены размывы и затопление фундаментов, а также оползни. Для сохранения уникальной растительности и ландшафта сочинского заповедника при строительстве принято решение об установке опоры повышенной высотности – 45 метров.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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